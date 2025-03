Αγαπήθηκαν, συγκίνησαν, συζητήθηκαν και απέσπασαν δεκάδες διθυραμβικές κριτικές.

Οι «ΣΕΡΡΕΣ», η σειρά-ύμνος στη διαφορετικότητα, την ενσυναίσθηση και την αποδοχή, έρχονται στον ΑΝΤ1, με νέο κύκλο επεισοδίων, σε συνεργασία με το Netflix.

Ο ευαίσθητος και αιχμηρός λόγος του Γιώργου Καπουτζίδη, γίνεται και πάλι εικόνα μέσα από την ιδιαίτερη σκηνοθετική ματιά του Σταμάτη Πατρώνη και τις ερμηνείες ενός δυνατού καστ. Η πρωτότυπη μουσική της σειράς έχει την υπογραφή του Φοίβου Δεληβοριά.

Με εκρηκτικές δόσεις γέλιου και ισχυρές διαπροσωπικές αναταράξεις, η ιστορία γράφει τα νέα της κεφάλαια. Αυτή τη φορά, όμως, όλοι αναζητούν τα φωτεινά χρώματα της αγάπης και της ζωής!







Στον 2o κύκλο της σειράς, όλοι δηλώνουν έτοιμοι, στην τοποθεσία «Σέρρες», να αφεθούν στη χαρά, τη στοργή και την τρυφερότητα.

Οι παλιοί ήρωες που μας έκλεψαν την καρδιά, αλλά και οι νέοι που θα μας κατακτήσουν, έρχονται αποφασισμένοι να ζήσουν. Θα αγαπήσουν, θα αγαπηθούν, θα παραδοθούν σε αγκαλιές, θα γκρεμίσουν τα στερεότυπα, θα βγάλουν όλες τις ταμπέλες από τη λέξη «σχέση» και θα ανακαλύψουν, τελικά, ότι… all you need is love!

Πριν από λίγες μέρες, η περίοδος προετοιμασίας της παραγωγής ολοκληρώθηκε και η κάμερα άναψε για να καταγράψει τις πρώτες σκηνές.

Ο Οδυσσέας, ο Λευτέρης, η Χρύσα, η Σταματίνα, η Νάνσυ, και ο Θωμάς έχουν, ήδη, ξεκινήσει, να περπατούν τον δρόμο τους. Έναν δρόμο που θα τους οδηγήσει σε νέες «περιπέτειες», αλλά και συναντήσεις. Συνταξιδιώτες τους, αυτή τη φορά, ο Άγγελος, ο Απόστολος, ο Στάθης και η Αρετή. Και βέβαια πανταχού παρούσα, με τον γνωστό γλυκόπικρο τρόπο, και η Ευτυχία.



















Πηγή: tvnea.com