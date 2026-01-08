2026-01-08 08:55:33
Φωτογραφία για Μπαμπά, σ’αγαπώ: Τι συμβαίνει στα γυρίσματα της νέας οικογενειακής σειράς του Alpha;



Τα γυρίσματα της νέας σειράς του Alpha “Μπαμπά σ’αγαπώ” βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τη θετική ενέργεια και τα διασκεδαστικά πειράγματα μεταξύ των συντελεστών να διαδέχονται το ένα το άλλο.

Οι τρεις πρωταγωνιστές – Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου και Βασίλης Μηλιώνης - απολαμβάνουν τους ρόλους τους ως μπαμπάδες και οι ατάκες που ανταλλάσσουν μεταξύ τους συνεχίζονται ακόμη και όταν οι κάμερες κλείνουν. Φυσικά δεν λείπουν και οι μικρές backstage στιγμές που θυμίζουν παρέα και όχι απλώς συνεργασία.

Δείτε εδώ backstage video από τα γυρίσματα: https://www.instagram.com/p/DTK6inojdQk/

Η προετοιμασία της σειράς, την οποία θα απολαύσουμε πολύ σύντομα στον Alpha, εξελίσσεται σε κλίμα ομαδικότητας, με όλους να δουλεύουν με ενθουσιασμό και καλή διάθεση, βάζοντας τα καλύτερα θεμέλια για όσα θα δούμε στη μικρή οθόνη.

Λίγα λόγια για τη σειρά

Τρεις ξεχωριστοί μπαμπάδες, o Νίκος, ο Δημήτρης κι ο Ηρακλής συναντώνται κάθε μέρα στην είσοδο του νηπιαγωγείου που αφήνουν τα παιδιά τους, κι αρχίζουν να γίνονται φίλοι και να στηρίζουν ο ένας τον άλλον στην απίθανη περιπέτεια που λέγεται «πατρότητα».

Ο Νίκος, προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο οικογένειες, αυτή που έφτιαξε με την πρώην γυναίκα του την Βιργινία κι αυτή που προσπαθεί να αρχίσει με τη νεαρή γυναίκα που ερωτεύτηκε την Στέλλα. Ο Δημήτρης, ένας γοητευτικός εργένης, γίνεται μπαμπάς ξαφνικά, όταν μία πρώην ερωμένη του, αφήνει στο κατώφλι του τον πεντάχρονο γιο τους. Ο Ο Ηρακλής, χήρος πριν τα 30 του, μεγαλώνει με αγάπη το γιο του Στέλιο κι είναι έτοιμος να αγωνιστεί ενάντια στον σκληρό παππού του μικρού που διεκδικεί την κηδεμονία του.

«Μπαμπά,σ’αγαπώ»: Έρχεται στον Alpha!







Πηγή: tvnea.com
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Warner Bros Discovery: Νέο «όχι» στην Paramount – Επιμένει στη συμφωνία με Netflix
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Warner Bros Discovery: Νέο «όχι» στην Paramount – Επιμένει στη συμφωνία με Netflix
Αυτή η ηθοποιός θα παρουσιάσει αυτό το Σάββατο την εκπομπή «Μαμά – δες»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτή η ηθοποιός θα παρουσιάσει αυτό το Σάββατο την εκπομπή «Μαμά – δες»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Εκτός εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας - Τι συμβαίνει;
Εκτός εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας - Τι συμβαίνει;
Πρωινή ενημέρωση: Πρωτιά για την «Κοινωνία Ώρα MEGA» – ισχυρή παρουσία για Alpha
Πρωινή ενημέρωση: Πρωτιά για την «Κοινωνία Ώρα MEGA» – ισχυρή παρουσία για Alpha
«Moments of your life»: Η Ζέτα Μακρυπούλια μπαίνει σε γυρίσματα...
«Moments of your life»: Η Ζέτα Μακρυπούλια μπαίνει σε γυρίσματα...
Alpha: Πρώτος για όλο το 2025 - Στο σύνολο ημέρας και στο Prime Time
Alpha: Πρώτος για όλο το 2025 - Στο σύνολο ημέρας και στο Prime Time
Εγκύκλιος του ΥΠΕΘΑ για την έναρξη εκτέλεσης και υποβολής συνταγών φαρμάκων μέσω ΕΟΠΥΥ, τι συμβαίνει με τα αναλώσιμα διαβήτη και σκευάσματα ειδικής διατροφής
Εγκύκλιος του ΥΠΕΘΑ για την έναρξη εκτέλεσης και υποβολής συνταγών φαρμάκων μέσω ΕΟΠΥΥ, τι συμβαίνει με τα αναλώσιμα διαβήτη και σκευάσματα ειδικής διατροφής
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Έρχεται ο διαγωνισμός για νέους συρμούς Μετρό προς το Αεροδρόμιο
Έρχεται ο διαγωνισμός για νέους συρμούς Μετρό προς το Αεροδρόμιο
Συντάξεις Φεβρουαρίου: Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι
Συντάξεις Φεβρουαρίου: Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι
CES 2026: ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ, ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΤΕΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΦΕΤΟΣ
CES 2026: ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ, ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΤΕΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΦΕΤΟΣ
Η Ευρώπη αγαπά τα νυχτερινά τρένα, γιατί όμως πολλά δρομολόγια καταργούνται σε όλη την ήπειρο;
Η Ευρώπη αγαπά τα νυχτερινά τρένα, γιατί όμως πολλά δρομολόγια καταργούνται σε όλη την ήπειρο;
Μία οφειλόμενη απάντηση προς τας υποδείξεις... του εκλεγμένου τοπικού συμβούλου με την δημοτική παράταξη του κ. Γαλούνη ''ΝΕΑ ΜΕΡΑ - ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ'
Μία οφειλόμενη απάντηση προς τας υποδείξεις... του εκλεγμένου τοπικού συμβούλου με την δημοτική παράταξη του κ. Γαλούνη ''ΝΕΑ ΜΕΡΑ - ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ'