2025-04-15 09:49:44

Περίοδος κατάνυξης, με σειρές και ταινίες για όλη την οικογένεια την περίοδο του Πάσχα.



Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, η πιο μεγαλοπρεπής θρησκευτική παραγωγή στην ιστορία της τηλεόρασης, από τov κορυφαίο δημιουργό Φράvκo Τζεφιρέλι.



Λόγος Ύπαρξης, μια σειρά επεισοδίων για τη θρησκεία και όχι μόνο, με τον Θοδωρή Αθερίδη. Ιστορικά Προσκυνήματα, κρυμμένοι ιεροί τόποι προσκυνήματος και η ιστορία τους ανά τους αιώνες. Παναγίες του Αιγαίου, ένα οδοιπορικό στην ιστορία και παράδοση ιερών τόπων στο Αιγαίο Πέλαγος. The Chosen, μια αυθεντική ματιά στη ζωή του Ιησού μέσα από 8 επεισόδια.



Δες πλούσιο παιδικό περιεχόμενο για όλους!



Enchantimals, μπείτε στον μαγικό κόσμο του Everwilde, όπου ζουν πλάσματα με ξεχωριστούς δεσμούς με τα ζωάκια τους. Thomas & Friends, ο Τόμας και η παρέα του σε τρελές περιπέτειες στη Σόντορ! The Smurfs, ο Μπαμπαστρούμφ και τα άλλα Στρουμφάκια σε νέες περιπέτειες κόντρα στον Δρακουμέλ. Αλαντίν: Οι Νέες Περιπέτειες, μια ταινία για όλη την οικογένεια! Away, μια ταινία κινουμένων σχεδίων από τον σκηνοθέτη της βραβευμένης ταινίας Flow.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ