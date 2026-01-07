2026-01-07 15:19:47
Φωτογραφία για Γιώργος Λιάγκας για την κατάσταση στον ΑΝΤ1: Τότε βγαίναμε όλοι μαζί δεν υπήρχαν αποκλεισμοί - Τώρα κάνουν εκπομπή και πάμε 1-2»
Με αφορμή την προβολή πλάνου από βραδινό εορταστικό επεισόδιο του «Πρωινού», στο οποίο εμφανίζονταν μαζί αρκετοί παρουσιαστές του ΑΝΤ1, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε χθες τους αποκλεισμούς που –όπως είπε– επικρατούν πλέον στο εσωτερικό του σταθμού, εκφράζοντας ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για αυτή την κατάσταση.

«Να και ο Γρηγόρης, να και η Μαρία… Ήταν τότε που βγαίναμε όλοι μαζί, δεν υπήρχαν αποκλεισμοί. Λέγαμε ο ΑΝΤ1 κάνει εκπομπή και ερχόντουσαν όλοι οι παρουσιαστές. Όχι όπως τώρα, που κάνουν εκπομπή και πάμε 1-2» είπε, απαντώντας εκνευρισμένος αμέσως μετά σε συνεργάτη του στο ακουστικό που -όπως φαίνεται -του έλεγε να περάσει στο επόμενο θέμα.

«Εντάξει ρε Χρύσα, τι πάμε τώρα; Να τα λέμε κι αυτά, δεν κατάλαβα… Άμα δεν με θέλουν, ας με διώξουν. Δεν θα λέω τη γνώμη μου; Σε παρακαλώ πολύ! Αν εσύ έχεις άλλη γνώμη, πες την εκεί που πρέπει. Σε μένα μην τη λες. Τότε μαζευόμασταν όλοι μαζί, χωρίς αποκλεισμούς» είπε ο Γιώργος Λιάγκας χωρίς να κρύβει την ενόχλησή του.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ανατροπές στον σχεδιασμό της ΕΡΤ: Αναβολές σειρών και πρεμιέρες που «κλειδώνουν»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανατροπές στον σχεδιασμό της ΕΡΤ: Αναβολές σειρών και πρεμιέρες που «κλειδώνουν»
Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής των τιμολογίων στην πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ μέχρι την Τρίτη 13.01.2026Αγαπητοί Συνάδελφοι,
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής των τιμολογίων στην πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ μέχρι την Τρίτη 13.01.2026Αγαπητοί Συνάδελφοι,
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Ελένη Τσολάκη: Tο πρόβλημα εστιάζεται μόνο σε μια εκπομπή και σε ένα πρόσωπο όταν είναι μία χρονιά κακή για όλο τον ΑΝΤ1;
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Ελένη Τσολάκη: Tο πρόβλημα εστιάζεται μόνο σε μια εκπομπή και σε ένα πρόσωπο όταν είναι μία χρονιά κακή για όλο τον ΑΝΤ1;
Λάμπρος Κωνσταντάρας για Ελένη Τσολάκη: Ο ΑΝΤ1 δεν δείχνει να στηρίζει τις προσπάθειες που ο ίδιος στήνει...
Λάμπρος Κωνσταντάρας για Ελένη Τσολάκη: Ο ΑΝΤ1 δεν δείχνει να στηρίζει τις προσπάθειες που ο ίδιος στήνει...
Ο ΑΝΤ1 σε μονοψήφια: Τα κορυφαία στελέχη που αποφεύγουν την ευθύνη...
Ο ΑΝΤ1 σε μονοψήφια: Τα κορυφαία στελέχη που αποφεύγουν την ευθύνη...
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Γιώργο Παπαδάκη: «Την αγάπη του κόσμου και τη θλίψη για την απώλειά του τη νιώσαμε όλοι»
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Γιώργο Παπαδάκη: «Την αγάπη του κόσμου και τη θλίψη για την απώλειά του τη νιώσαμε όλοι»
Εκτός εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας - Τι συμβαίνει;
Εκτός εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας - Τι συμβαίνει;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μεσσαροπούλου για Μουτσινά: «Μας λέει μπουρδολόγους και είχε κάνει στο «Δέστε Τους» το τι φοράει ο καθένας»
Μεσσαροπούλου για Μουτσινά: «Μας λέει μπουρδολόγους και είχε κάνει στο «Δέστε Τους» το τι φοράει ο καθένας»
Λίτσα Πατέρα για τον Γιώργο Παπαδάκη: Ήταν τεράστιο το σοκ για μένα
Λίτσα Πατέρα για τον Γιώργο Παπαδάκη: Ήταν τεράστιο το σοκ για μένα
Νίκος Μουτσινάς: «Απομακρύνομαι συνειδητά από την τηλεόραση – Θέλω να ασχοληθώ με τις θεραπείες»
Νίκος Μουτσινάς: «Απομακρύνομαι συνειδητά από την τηλεόραση – Θέλω να ασχοληθώ με τις θεραπείες»
Αυτό το ζωντανό παιχνίδι με γρήγορες διαδρομές με τρένο φτάνει φέτος! Βίντεο
Αυτό το ζωντανό παιχνίδι με γρήγορες διαδρομές με τρένο φτάνει φέτος! Βίντεο
Ο ΟΣΕ «δείχνει» Siemens και Bayer για «ελαττωματικά» έλαια σιλικόνης
Ο ΟΣΕ «δείχνει» Siemens και Bayer για «ελαττωματικά» έλαια σιλικόνης