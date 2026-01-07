2026-01-07 11:47:42

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή Breakfast@star και στην Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου, όπου σχολίασε, μεταξύ άλλων, την Ελένη Τσολάκη και την αιφνίδια διακοπή της εκπομπής Πρωινό Σαββατοκύριακο.



«Είναι δυσάρεστο και στενάχωρο να κόβονται εκπομπές, ειδικά όταν είναι και στη δική σου ζώνη. Μαθαίνω ότι σχεδόν κανείς δεν θα χάσει τη δουλειά του, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αν συνεχιστεί μια εκπομπή και το μόνο διαφορετικό είναι η παρουσιάστρια, τότε το κανάλι λέει ότι το πρόβλημα ήταν η παρουσιάστρια. Αφήστε να δούμε τι θα γίνει, να δούμε τις εξελίξεις και μετά θα το ερμηνεύσουμε.



Η προιστορία αυτής της ζώνης τα τελευταία χρόνια δεν είναι καλή. Ο ΑΝΤ1 δεν δείχνει να στηρίζει τις προσπάθειες που ο ίδιος στήνει, δυστυχώς. Αυτό τώρα, μετά από τρεισήμισι μήνες να κοπεί μια εκπομπή, είναι πρωτοφανές ακόμα και για τον ΑΝΤ1. Δεν στηρίχτηκε ούτε το φετινό προϊόν, ούτε το περσινό, ούτε το προπέρσινο», είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.



