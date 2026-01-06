Ραγδαίες εξελίξεις δρομολογούνται στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 για το δεύτερο μισό της φετινής τηλεοπτικής σεζόν. Σύμφωνα με τον Γιώργο Σκρομπόλα και το zappit.gr, η Ελένη Τσολάκη ολοκληρώνει τη συνεργασία της με την εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», παραμένοντας ωστόσο κανονικά στο δυναμικό του σταθμού.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο ΑΝΤ1 προχώρησε σε συνολική αξιολόγηση του προγράμματός του στα τέλη Δεκεμβρίου και έλαβε τις πρώτες κρίσιμες αποφάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η πρόωρη ολοκλήρωση του «Πρωινού Σαββατοκύριακου», με την εκπομπή της 28ης Δεκεμβρίου να αποτελεί την τελευταία με την Ελένη Τσολάκη στο τιμόνι.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του σταθμού έπαιξαν τα ποσοστά τηλεθέασης της εκπομπής από την πρεμιέρα έως και την περίοδο των Χριστουγέννων, καθώς και η σύγκριση με τις αντίστοιχες εκπομπές των προηγούμενων δύο σεζόν («Weekenders» και «Μπέττυ Μαγγίρα»), οι οποίες κινήθηκαν αισθητά υψηλότερα στους πίνακες της Nielsen. Παρά τις διορθωτικές κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο φθινόπωρο, το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» δεν κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα, με τις επιδόσεις του να παραμένουν κάτω από τις προσδοκίες του καναλιού.

Η απόφαση για πρόωρη ολοκλήρωση της εκπομπής θεωρήθηκε μονόδρομος για τους ανθρώπους του ΑΝΤ1. Παράλληλα, η Ελένη Τσολάκη βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με το κανάλι για την αξιοποίησή της σε κάποιο άλλο πρότζεκτ στο άμεσο μέλλον.

Όσον αφορά τη διάδοχη κατάσταση, οι πληροφορίες αναφέρουν πως μέσα στον Ιανουάριο δεν αναμένεται να υπάρξει νέα εκπομπή στη ζώνη. Η νέα προσπάθεια του ΑΝΤ1 στο πρωινό του Σαββατοκύριακου τοποθετείται χρονικά στις πρώτες εβδομάδες του Φεβρουαρίου. Τα βλέμματα στρέφονται στην Κατερίνα Καραβάτου, η οποία βρίσκεται στο δυναμικό του σταθμού και δεν έχει αυτή τη στιγμή ενεργό τηλεοπτικό πρότζεκτ, παρά την ανανέωση του συμβολαίου της το περασμένο φθινόπωρο.

Η ώρα μετάδοσης της νέας εκπομπής δεν έχει ακόμη «κλειδώσει», με το επικρατέστερο σενάριο να θέλει την έναρξή της λίγο αργότερα από το υπάρχον slot. Παράλληλα, αναμένονται σημαντικές αλλαγές τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες, με ορισμένους συνεργάτες να μπαίνουν εκ νέου σε συζητήσεις με τον σταθμό και άλλες συνεργασίες να ολοκληρώνονται.

Πηγή: tvnea.com