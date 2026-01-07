2026-01-07 11:47:42

Στην εκπομπή Happy Day συζητήθηκε σήμερα (7/1) η ξαφνική διακοπή της εκπομπής Πρωινό Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1.



Όπως αποκάλυψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Ελένη Τσολάκη είχε ήδη καταλάβει ότι θα αποχωρούσε από τη ζώνη του Σαββατοκύριακου, ενώ η Σταματίνα δεν απέφυγε να αφήσει υπονοούμενα σχετικά με άλλες εκπομπές που προβάλλονται καθημερινά στον σταθμό.



«Αν η εκπομπή και ο μέσος όρος του σταθμού ήταν τέτοιος που η εκπομπή πραγματικά ξεχώριζε, τον έριχνε, ήτανε πολύ πίσω, να καταλάβω ότι όντως προσωποποιούν το πρόβλημα και σου λένε “Ελένη Τσολάκη, δεν τραβάς, δυστυχώς σε κόβω”», ξεκίνησε την τοποθέτησή της η Σταματίνα Τσιμτσιλή.



«Αλλά όταν είναι μία χρονιά κακή για τον ΑΝΤ1, όπου εκπομπές που ξεκίνησαν φέτος αλλά και άλλες παραδοσιακές εκπομπές που υποστηρίζονται με πολύ μεγάλο μπάτζετ και με πολυπληθείς ομάδες, και αυτές δεν είναι ότι κάνουνε τα τρελά νούμερα, και δεν έχουν κανένα θέμα… και το πρόβλημα εστιάζεται μόνο σε μια εκπομπή και σε ένα πρόσωπο, το οποίο δεν το βλέπουμε και πρώτη φορά Γενικά η ζώνη του Σαββατοκύριακου είναι λες και πρέπει να υπάρχει και να κάνει τρελά νούμερα για να μακροημερεύσει», συμπλήρωσε.



Λίγα λεπτά μετά, η Σταματίνα Τσιμτσιλή επανήλθε στο θέμα, επισημαίνοντας:



«Όπως δείχνεις υπομονή σε άλλες εκπομπές στο καθημερινό πρόγραμμα, που και αυτές αντίστοιχα έχουν ένα πολύ μεγάλο μπάτζετ και δεν είναι ότι κόβουν το νήμα πρώτες στη ζώνη τους…».



Πηγή: tvnea.com



