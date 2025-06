Η EuroLeague, που θα απολαμβάνουν οι φίλοι του μπάσκετ αποκλειστικά στα κανάλια Novasports μέχρι και το 2028 και τη φετινή σεζόν κράτησε ψηλά το ενδιαφέρον των φιλάθλωνü Περισσότερα από 4.000 άρθρα, 25 εκατ. video views, 202 Live Events και 2,5 εκατ. ώρες Watch time καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης – 350+ άρθρα, 450+ videos, 25 Live Events και 5 εκατ. social media views στη διάρκεια του Final Fourü Περισσότεροι από 4.500.000 αναγνώστες και φίλοι του μπάσκετ συνδέθηκαν με την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν ενώ κατά τη διάρκεια του Final Four περισσότεροι από 450.000 αναγνώστες εκτέθηκαν και αλληλοεπίδρασαν με το περιεχόμενοü Αλματώδης αύξηση στην επισκεψιμότητα και την προβολή του περιεχομένου τους τελευταίες μήνεςΑθήνα, 11 Ιουνίου 2025. H Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, πρόσφερε και τη φετινή σεζόν θέαμα υψηλού επιπέδου στους συνδρομητές της με την EuroLeague, την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ. Καθ’ όλη τη διάρκεια τηςσεζόν το Novasports και η δημοσιογραφική του ομάδα κάλυψαν με τον αρτιότερο τρόπο την EuroLeague από τη φάση των ομίλων, μέχρι τα Play Offs και φυσικά το Final Four του Άμπου Ντάμπι. Παράλληλα, η digital ομάδα του Novasports σημείωσε σημαντικές επιδόσεις στο digital περιβάλλον προσφέροντας μια ολοκληρωμένη κάλυψη του γεγονότος και ενισχύοντας την ψηφιακή παρουσία της.H δημοσιογραφική ομάδα του Digital Content του Novasports προχώρησε σε εκτεταμένη παραγωγή περιεχομένου με 4.000 άρθρα, 3.800 videos από την αρχή της σεζόν και με περισσότερα από 350 κείμενα που δημιουργήθηκαν παραμονές και κατά τη διάρκεια του Final Four, καλύπτοντας κάθε πτυχή της διοργάνωσης.Την ίδια στιγμή για το Final Four, παρήχθησαν και δημοσιεύτηκαν 400 videos, προσφέροντας μια ευρεία κάλυψη του γεγονότος, ενώ συνολικά σε όλη τη σεζόν σημειώθηκαν περισσότερα από 25 εκατ. views.Ταυτόχρονα, η digital ομάδα του Novasports κάλυψε 202 Live events σε όλη τη σεζόν, εκ των οποίων τα 25 κατά τη διάρκεια του Final Four στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.Αξιοσημείωτες επιδόσεις το Novasports σημείωσε και στα social media με τα videos που δημοσιεύτηκαν να ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια views στο Final Four, ενώ συνολικά το Watch Time στη διάρκεια της διοργάνωσης ήταν περισσότερο από 2,5 εκατομμύρια ώρες. Ταυτόχρονα, περισσότεροι από 4.500.000 αναγνώστες και φίλοι του μπάσκετ συνδέθηκαν με την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν ενώ κατά τη διάρκεια του Final Four περισσότεροι από 450.000 αναγνώστες εκτέθηκαν και αλληλοεπίδρασαν με το περιεχόμενο.Το Novasports και όλη ομάδα του Digital Content με την αγάπη και τους για το μπάσκετ και έχοντας την εμπειρία και τεχνογνωσία πολλών ετών, κατάφεραν να πετύχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα, σημειώνοντας αλματώδη αύξηση στην επισκεψιμότητα και την προβολή του περιεχομένου τους τελευταίες μήνες ενισχύοντας την παρουσία στα ψηφιακά μέσα κατά τη διάρκεια αυτού του σημαντικού αθλητικού γεγονότος.Μείνετε συντονισμένοι στο Novasports με την κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα εκεί όπου θα απολαμβάνετε την EuroLeague, την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ, ανανεωμένη με περισσότερες ομάδες και αγώνες από την επόμενη σεζόν, αποκλειστικά μέχρι το 2028!Πηγή: tvnea.com