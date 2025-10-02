2025-10-02 12:39:47
Κλεισμένος στον εαυτό του παραμένει ο Βασίλης Μπισμπίκης, λίγες ημέρες μετά το τροχαίο που προκάλεσε με το αγροτικό του όχημα στη Φιλοθέη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τάσου Τεργιάκη στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, ο ηθοποιός δεν έχει βγει καθόλου από το σπίτι όπου μένει μαζί με τη Δέσποινα Βανδή στα βόρεια προάστια, ακυρώνοντας μάλιστα προκαθορισμένα ραντεβού και πρόβες για το θέατρο.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του αποκάλυψαν πως ο Βασίλης Μπισμπίκης βιώνει έντονα συναισθήματα ντροπής και απογοήτευσης απέναντι στους οικείους του. Όπως μετέφεραν, ο ίδιος βρίσκεται σε σοκ από τη σύλληψη, τις χειροπέδες αλλά και το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media. «Αν γυρνούσε τον χρόνο πίσω, δεν θα έκανε τα πράγματα όπως τα έκανε», σημείωσαν χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως δεν μπορεί να ξεπεράσει εύκολα όσα συνέβησαν.

Ο ηθοποιός τις τελευταίες ημέρες παραμένει κλεισμένος στην οικία του, αποφεύγοντας κάθε δημόσια εμφάνιση. Δεν έχει πραγματοποιήσει ούτε επαγγελματικές υποχρεώσεις, δείχνοντας να χρειάζεται χρόνο για να διαχειριστεί την κατάσταση. Η επιλογή του αυτή δείχνει πως επιθυμεί να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από την υπόθεσή του.

Πηγή: tvnea.com
