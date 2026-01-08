Μαθηματικά: Λύνουμε την άσκηση (σελίδα 71 - Β.Μ.) και τα προβλήματα 1, 2 και 3 (σελίδα 72 - Β.Μ.). Συμβουλευόμαστε και το υλικό της προηγούμενης ανάρτησης.Γεωγραφία: Διαβάζουμε πολύ καλά τα υπογραμμισμένα των κεφαλαίων 18 ("Η κατανομή του πληθυσμού στη Γη") και 19 ("Γλώσσες και θρησκείες"), με τη συνδρομή των σχετικών αναρτήσεων (εδώ κι εδώ). Μετά, συμπληρώνουμε τις εργασίες 1 (σελίδα 29) και 1 (σελίδα 30) στο Τ.Ε..Φυσική: Το ΦΕ1 "Μορφές ενέργειας" της ενότητας "Ενέργεια" θα ολοκληρωθεί αύριο. Μπορείτε όμως να ξαναθυμηθείτε όσα συζητήσαμε σήμερα στην τάξη, κάνοντας "Κλικ στη μάθηση" στην αντίστοιχη ανάρτηση.

