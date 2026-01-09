





Το 2026 ανοίγει δυναμικά στο MEGA News με ένα πλούσιο πρόγραμμα αθλητικών αναμετρήσεων. Ποδόσφαιρο, βόλεϊ και μπάσκετ συνθέτουν έναν Ιανουάριο γεμάτο δράση από τα ελληνικά και ευρωπαϊκά γήπεδα.

Οι λάτρεις του αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανές αναμετρήσεις υψηλού επιπέδου και αγώνες που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον. Στο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται ο αγώνας της Super League 2 ανάμεσα στον Ολυμπιακό Β και τη Μαρκό, ενώ παράλληλα το καλεντάρι φιλοξενεί σημαντικές διοργανώσεις του γυναικείου αθλητισμού.

Το καλεντάρι των αναμετρήσεων:

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

SUPER LEAGUE 2: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ B – ΜΑΡΚΟ | 15:00

Περιγραφή: Γιώργος Χελάκης, Νίκος Κώτσης

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ EUROCUP ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΕΣΤΟΥΝΤΙΑΝΤΕΣ | 19:00

Περιγραφή: Παναγιώτης Περπερίδης

Ρεπορτάζ: Γιάννης Λιόντος

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΡΗΣ | 18:00

Περιγραφή: Μιχάλης Τσώχος

Ρεπορτάζ: Βιδιάνος Ρούσσος

Το MEGA News βρίσκεται και τον Ιανουάριο δίπλα στα μεγάλα αθλητικά ραντεβού, μεταφέροντας τον παλμό και τις κορυφαίες στιγμές εκεί όπου χτυπά η καρδιά των σπορ.

Οι τηλεθεατές έχουν πρόσβαση στο MEGA News μέσω του MEGA Play, της ιστοσελίδας www.megatv.com, της Cosmote TV στη θέση 118 και της πλατφόρμας EON της NOVA στη θέση 118 μέσω δορυφόρου και τη θέση 18 μέσω Internet.

Πηγή: tvnea.com