Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.
Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Κοινωνία Ώρα MEGA
18,5%
Σήμερα
13,8%
Happy Day
12,2%
Ώρα Ελλάδος
8,1%
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Super Κατερίνα
12,6%
Buongiorno
12,0%
Αταίριαστοι
11,4%
Το Πρωινό
11,0%
Breakfast@Star
7,6%
10 Παντού
6,3%
Πρωίαν σε Είδον
4,6%
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Αποκαλύψεις
10,4%
Αλήθειες με τη Ζήνα
9,5%
Live You
6,4%
Ώρα για Ψυχαγωγία
2,4%
ΠΟΠ Μαγειρική – 8ος Κύκλος
0,9%
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
The Chase
16,2%
Deal
15,2%
Οικογενειακές Ιστορίες
14,6%
Live News
13,9%
Τροχός της Τύχης
13,5%
Cash or Trash
9,0%
Ρουκ Ζουκ
8,0%
Διαχωρίζω τη Θέση μου
7,9%
Έξυπνακίας
6,7%
Καθαρές Κουβέντες
6,2%
Στούντιο 4
5,0%
Κωνσταντίνου και Ελένης
3,7%
Ηλέκτρα – Γ’ Κύκλος
2,5%
Το ’Χουμε!
2,1%
PRIME TIME ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Το Σόι σου (επανάληψη)
17,8%
Το Σόι σου (επανάληψη)
14,8%
Στο Παρά Πέντε
17,7%
Στο Παρά Πέντε
17,4%
Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (επανάληψη)
15,7%
Κάτι τρέχει με τους δίπλα (επανάληψη)
14,4%
Tracker
10,2%
Μίλα μου βρώμικα (επανάληψη)
8,1%
John Wick
10,7%
Killers: Γάμος να σου πετύχει
8,7%
Τα Φαντάσματα
6,7%
Vinylio
5,0%
Κοινωνία Άνω Κάτω
3,5%
Γιατί ρε Πατέρα;
3,4%
Real View
2,8%
Σέρρες
2,4%
Αριστοτέλης ο άριστος
2,2%
Σφαίρες στο Μεξικό
1,6%
Στην Πίεση
0,5%
