Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.tv-zone { font-family: 'Arial', sans-serif; margin: 20px auto; max-width: 900px; } .tv-zone h2 { text-align: center; font-size: 22px; color: #fff; background-color: #000; padding: 10px 0; margin-bottom: 15px; } .tv-header { display: grid; grid-template-columns: 1.5fr 2fr 1fr; font-size: 12px; font-weight: bold; color: #000; margin-bottom: 10px; } .tv-row { display: grid; grid-template-columns: 1.5fr 2fr 1fr; align-items: center; gap: 10px; margin-bottom: 12px; } .program { font-weight: 600; font-size: 14px; } .bar-container { background: #eee; border-radius: 20px; overflow: hidden; height: 18px; } .bar { height: 100%; width: 0; background: linear-gradient(90deg, #d60000, #ff4d4d); border-radius: 20px; } .rating { font-weight: bold; font-size: 14px; text-align: center; } /* Animation */ @keyframes growBar { from { width: 0; } to { width: var(--bar-width); } } /* Scroll into view animation */ .tv-row .bar { transition: width 1s ease-in-out; } /* Responsive */ @media (max-width: 600px) { .tv-header { display: none; } .tv-row { grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr; gap: 6px; } .program { font-size: 13px; } .rating { font-size: 13px; } }ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Κοινωνία Ώρα MEGA18,5%Σήμερα13,8%Happy Day12,2%Ώρα Ελλάδος8,1%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Super Κατερίνα12,6%Buongiorno12,0%Αταίριαστοι11,4%Το Πρωινό11,0%Breakfast@Star7,6%10 Παντού6,3%Πρωίαν σε Είδον4,6%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αποκαλύψεις10,4%Αλήθειες με τη Ζήνα9,5%Live You6,4%Ώρα για Ψυχαγωγία2,4%ΠΟΠ Μαγειρική – 8ος Κύκλος0,9%ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54The Chase16,2%Deal15,2%Οικογενειακές Ιστορίες14,6%Live News13,9%Τροχός της Τύχης13,5%Cash or Trash9,0%Ρουκ Ζουκ8,0%Διαχωρίζω τη Θέση μου7,9%Έξυπνακίας6,7%Καθαρές Κουβέντες6,2%Στούντιο 45,0%Κωνσταντίνου και Ελένης3,7%Ηλέκτρα – Γ’ Κύκλος2,5%Το ’Χουμε!2,1%PRIME TIME ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Το Σόι σου (επανάληψη)17,8%Το Σόι σου (επανάληψη)14,8%Στο Παρά Πέντε17,7%Στο Παρά Πέντε17,4%Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (επανάληψη)15,7%Κάτι τρέχει με τους δίπλα (επανάληψη)14,4%Tracker10,2%Μίλα μου βρώμικα (επανάληψη)8,1%John Wick10,7%Killers: Γάμος να σου πετύχει8,7%Τα Φαντάσματα6,7%Vinylio5,0%Κοινωνία Άνω Κάτω3,5%Γιατί ρε Πατέρα;3,4%Real View2,8%Σέρρες2,4%Αριστοτέλης ο άριστος2,2%Σφαίρες στο Μεξικό1,6%Στην Πίεση0,5%Πηγή: tvnea.com