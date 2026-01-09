Signature, το πρώτο μοντέλο της νέας ultra-premium σειράς της Motorola.

Η συσκευή ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της παρουσίας της εταιρείας στη CES και έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει σε «επιλεγμένες χώρες της Ευρώπης» αργότερα μέσα στο 2026 με αρχική τιμή €999, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει διαθεσιμότητα σε Μέση Ανατολή, Αφρική, Λατινική Αμερική και περιοχές Ασίας-Ειρηνικού.



Στο επίκεντρο των χαρακτηριστικών βρίσκεται η οθόνη AMOLED 6,8 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης 165Hz και ανάλυση Full HD+. Η μέγιστη φωτεινότητα φτάνει τα 6.200 nits, ενώ η προστασία αναλαμβάνει Gorilla Glass Victus 2. Η οθόνη υποστηρίζει Dolby Vision και HDR10+ και διαθέτει πιστοποιήσεις Pantone Color και SkinTone.

CES 2026 είδαμε την UltraSharp 52, την πρώτη ultrawide curved οθόνη 52 ιντσών 6K (6144x2560) με ρυθμό ανανέωσης 120Hz και έμφαση στην παραγωγικότητα.

Η συγκεκριμένη τεράστια οθόνη απευθύνεται σε επαγγελματίες που χρειάζονται εξαιρετικά μεγάλο χώρο εργασίας σε μία μόνο οθόνη. Η συσκευή τοποθετείται ως «η πρώτη στον κόσμο» στην κατηγορία της, συνδυάζοντας 6K και 120Hz σε αυτό το μέγεθος.



Η UltraSharp 52 δεν χρησιμοποιεί OLED πάνελ, αλλά βασίζεται σε τεχνολογία IPS Black. Η Dell δίνει έμφαση στην αυξημένη αντίθεση, που φτάνει έως 2.000:1, χωρίς κίνδυνο burn-in.

LG μας δείχνει στη CES το νέο της οικιακό ρομπότ το CLOiD.

Το CLOiD αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ιδέα του «Zero Labor Home» της νοτιοκορεατικής εταιρείας, ενός σπιτιού δηλαδή όπου καθημερινές εργασίες όπως το μαγείρεμα, το πλύσιμο ρούχων και η οργάνωση αυτοματοποιούνται αντί να εκτελούνται από τους ανθρώπους. Έτσι το CLOiD αποτελεί ένα νέο οικιακό ρομπότ που σχεδιάστηκε για να αναλαμβάνει επαναλαμβανόμενες δουλειές και να απελευθερώνει χρόνο για τους χρήστες. Με πληροφορίες από inssomniagr

