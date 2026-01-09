2026-01-09 07:33:31

Στο κατώφλι του νέου έτους, η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί θεμελιώδη τομέα άσκησης πολιτικών για την προστασία ασφαλισμένων και συνταξιούχων. Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των χειρόγραφων καρτελών ενσήμων αποτελεί βασικό στόχο της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, για το 2026.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΑυτό σημαίνει ότι επιτυγχάνεται μεγάλη επιτάχυνση στις απονομές sidirodromikanea

