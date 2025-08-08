Ήταν από τους πρώτους που χρησιμοποίησαν τις μαύρες τρύπες ως πεδίο δοκιμών για καινοτόμες θεωρίες στη γενική σχετικότητα, τη κβαντική βαρύτητα και τη θεωρία χορδών. Τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις, ένας κοινός στόχος: η κατανόηση της βαρύτητας και της βαθύτερης δομής του χωροχρόνου. Μέσα από την έρευνά τους, μετέτρεψαν αντικείμενα που επί μακρόν θεωρούνταν αφηρημένα και απρόσιτα σε μερικά από τα πιο ισχυρά εργαλεία για τη διερεύνηση των μυστικών του σύμπαντος.

Σε αναγνώριση αυτών των συνεισφορών, το ICTP απονέμει το Βραβείο Dirac 2025 σε τέσσερις θεωρητικούς φυσικούς που αναδιαμόρφωσαν την κατανόησή μας για τη βαρύτητα:

Gary Gibbons, Πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ, Ηνωμένο Βασίλειο



Gary Horowitz, Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Σάντα Μπάρμπαρα, ΗΠΑ



Roy Kerr, Πανεπιστήμιο του Καντέρμπουρι, Νέα Ζηλανδία



Robert Wald, Πανεπιστήμιο του Σικάγο, ΗΠΑ

Το βραβείο απονέμεται για «τις καθοριστικές τους συνεισφορές, οι οποίες διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό τη μελέτη της γενικής σχετικότητας μέσα από πολλές γενιές. Το έργο τους έθεσε τις εννοιολογικές και τεχνικές βάσεις για την κατανόησή μας της βαρύτητας, τόσο σε κλασικό όσο και σε κβαντικό επίπεδο

