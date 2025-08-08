2025-08-08 09:31:56
Φωτογραφία για Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (7/8/2025)
Δείτε αναλυτικά μέσα απο το TVNEA.COM τα 15' στο δυναμικό κοινό αλλα και το σύνολο ημέρα και prime time. Ζώνη υψηλής τηλεθέασηςΖώνη υψηλής τηλεθέασης.

 Ποια εκπομπή ή σειρά κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού;

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 

 ΠΗΓΗ: The Nielsen Company



Πηγή: tvnea.com
Νέες Αυξήσεις τιμών ΜΗΣΥΦΑ από 1/8
Νέες Αυξήσεις τιμών ΜΗΣΥΦΑ από 1/8
Από το καλοκαίρι στα Σαββατοκύριακα: Το «Ραντεβού» αλλάζει ώρα και σεζόν
Από το καλοκαίρι στα Σαββατοκύριακα: Το «Ραντεβού» αλλάζει ώρα και σεζόν
