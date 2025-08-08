2025-08-08 18:17:54
Φωτογραφία για Αστακός 7/8/2025—Άφιξη των σκαφών της 35ης Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Εβδομάδας Ιονίου – Ράλι Ιονίου 2025,
ΧρήστοςΜπόνης 

Αστακός 7/8/2025—Άφιξη των σκαφών της 35ης Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Εβδομάδας Ιονίου – Ράλι Ιονίου 2025, που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ναυταθλητικά γεγονότα της Μεσογείου. φιλοξενώντας 43 ιστιοπλοϊκά σκάφη και περίπου 230 ιστιοπλόους Διαβάστε Περισσότερα... Αστακός 7/8/2025—Άφιξη των σκαφών της 35ης Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Εβδομάδας Ιονίου – Ράλι Ιονίου 2025, - Φωτογραφία 2 ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Έρχεται μόνιμος διορισμός 90 Θεολόγων Γενικής Παιδείας και 5 Θεολόγων Ειδικής Αγωγής
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Έρχεται μόνιμος διορισμός 90 Θεολόγων Γενικής Παιδείας και 5 Θεολόγων Ειδικής Αγωγής
Καθαρές Κουβέντες : Αυτή είναι η νέα ενημερωτική πρόταση του OPEN
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Καθαρές Κουβέντες : Αυτή είναι η νέα ενημερωτική πρόταση του OPEN
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
DIRAC medal 2025
DIRAC medal 2025
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (7/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (7/8/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (6/8/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (6/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/8/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (5/8/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (5/8/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ουρανία Παπαγεωργίου : τελέστηκε λειτουργία στο εκκλησάκι των Αγγέλων Ταξιαρχών Βασιλόπουλου
Ουρανία Παπαγεωργίου : τελέστηκε λειτουργία στο εκκλησάκι των Αγγέλων Ταξιαρχών Βασιλόπουλου
Το θαύμα των Κινέζων -Παρουσίασαν ένα νέο τρένο που ταξιδεύει με 600 χλμ./ώρα
Το θαύμα των Κινέζων -Παρουσίασαν ένα νέο τρένο που ταξιδεύει με 600 χλμ./ώρα
Μια ξεχωριστή Έκθεση Ελληνικής Διακοσμητικής τέχνης στη Μπαμπίνη Ξηρομέρου(φωτο)
Μια ξεχωριστή Έκθεση Ελληνικής Διακοσμητικής τέχνης στη Μπαμπίνη Ξηρομέρου(φωτο)
30 τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου στο Ιράν
30 τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου στο Ιράν
DIRAC medal 2025
DIRAC medal 2025