Κυρανάκης: Τον Αύγουστο του 2026 όλη η γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη θα έχει όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας – Τι είπε για μετρό και τρόλεϊ
2025-08-07 20:51:42
Στο ΕΡΤNews και στον Κώστα Λασκαράτο, μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και τόνισε πως σε «11 μήνες από σήμερα τον Αύγουστο του 2026 όλη η γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη θα έχει διπλή υποδομή και όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας».ertnews.grΟ κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στο νέο σύστημα γεωεντοπισμού, το οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί σε τρένα και με το οποίο έχουν sidirodromikanea
