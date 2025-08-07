Μετρό Θεσσαλονίκης: 100.000 επιβάτες ημερησίως, αλλά δεν πληρώνουν όλοι εισιτήριο – Λαμβάνει μέτρα η κυβέρνηση
2025-08-07 05:57:11
Σύμφωνα με τον υφυπουργό Μεταφορών, κ. Νίκο Ταχιάο, το φαινόμενο λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια και θα λάβει μέτρα για να το περιορίσει.caranddriver.grΤις ανησυχίες της για το ζήτημα της επικύρωσης των εισιτηρίων στο Μετρό Θεσσαλονίκης εξέφρασε η κυβέρνηση μέσω του υφυπουργού Μεταφορών.Ο κ. Νίκος Ταχιάος, σε συνέντευξή sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΜετρό: Άνδρας αραβικής καταγωγής επιτέθηκε σε Γερμανό και συνελήφθη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΒότανα που μπορούμε να συλλέξουμε στη χώρα μας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ