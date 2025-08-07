2025-08-07 05:57:11
Φωτογραφία για Μετρό Θεσσαλονίκης: 100.000 επιβάτες ημερησίως, αλλά δεν πληρώνουν όλοι εισιτήριο – Λαμβάνει μέτρα η κυβέρνηση
Σύμφωνα με τον υφυπουργό Μεταφορών, κ. Νίκο Ταχιάο, το φαινόμενο λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια και θα λάβει μέτρα για να το περιορίσει.caranddriver.grΤις ανησυχίες της για το ζήτημα της επικύρωσης των εισιτηρίων στο Μετρό Θεσσαλονίκης εξέφρασε η κυβέρνηση μέσω του υφυπουργού Μεταφορών.Ο κ. Νίκος Ταχιάος, σε συνέντευξή sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μετρό: Άνδρας αραβικής καταγωγής επιτέθηκε σε Γερμανό και συνελήφθη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μετρό: Άνδρας αραβικής καταγωγής επιτέθηκε σε Γερμανό και συνελήφθη
Βότανα που μπορούμε να συλλέξουμε στη χώρα μας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Βότανα που μπορούμε να συλλέξουμε στη χώρα μας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μετρό: Άνδρας αραβικής καταγωγής επιτέθηκε σε Γερμανό και συνελήφθη
Μετρό: Άνδρας αραβικής καταγωγής επιτέθηκε σε Γερμανό και συνελήφθη
Το πρώτο τρένο χωρίς οδηγό στην Ευρώπη βγαίνει στις γραμμές και έχει ήδη μεταφέρει επιβάτες
Το πρώτο τρένο χωρίς οδηγό στην Ευρώπη βγαίνει στις γραμμές και έχει ήδη μεταφέρει επιβάτες
Επιβατικός σιδηροδρομικός σταθμός Θεσσαλονίκης: Εικόνες χωρίς λόγια
Επιβατικός σιδηροδρομικός σταθμός Θεσσαλονίκης: Εικόνες χωρίς λόγια
Ισότιμη εξυπηρέτηση των κωφών ατόμων στο φαρμακείο, επιδιώκει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Ισότιμη εξυπηρέτηση των κωφών ατόμων στο φαρμακείο, επιδιώκει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Απίστευτες σκηνές στο μετρό του Λονδίνου: Επιβάτης εκτός ελέγχου έσπασε την πόρτα του συρμού, με κίνηση καράτε. Βίντεο
Απίστευτες σκηνές στο μετρό του Λονδίνου: Επιβάτης εκτός ελέγχου έσπασε την πόρτα του συρμού, με κίνηση καράτε. Βίντεο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Εκτός ΑΝΤ1 και η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Τι ανακοίνωσε η ίδια;
Εκτός ΑΝΤ1 και η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Τι ανακοίνωσε η ίδια;
Ιταλικός σιδηροδρομικός φορέας αποκαλύπτει επένδυση 1 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση του μονοπωλίου της Eurostar
Ιταλικός σιδηροδρομικός φορέας αποκαλύπτει επένδυση 1 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση του μονοπωλίου της Eurostar
Το πρώτο τρένο χωρίς οδηγό στην Ευρώπη βγαίνει στις γραμμές και έχει ήδη μεταφέρει επιβάτες
Το πρώτο τρένο χωρίς οδηγό στην Ευρώπη βγαίνει στις γραμμές και έχει ήδη μεταφέρει επιβάτες
Αυτή η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα μόλις απέκτησε έναν νέο, σημαντικό σιδηροδρομικό σταθμό
Αυτή η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα μόλις απέκτησε έναν νέο, σημαντικό σιδηροδρομικό σταθμό
Hellenic Train: Μετεπιβίβαση και πάλι στο σταθμό Μποζαΐτικα
Hellenic Train: Μετεπιβίβαση και πάλι στο σταθμό Μποζαΐτικα