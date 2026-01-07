Με θετικό κλίμα και ευχές για τη νέα χρονιά επέστρεψε στις οθόνες η Σταματίνα Τσιμτσιλή το πρωί της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου, ανοίγοντας το 2026 μέσα από το Happy Day. Η οικοδέσποινα της πρωινής ζώνης του Alpha δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις δύο εκπομπές που προβλήθηκαν μαγνητοσκοπημένες τη Δευτέρα και την Τρίτη, αποκαλύπτοντας πως δέχθηκε αρκετά μηνύματα από τηλεθεατές, λόγω των εξελίξεων της επικαιρότητας που είχαν στο μεταξύ προκύψει.«Για μας είναι η πρώτη ζωντανή εκπομπή της σεζόν. Καλή χρονιά με υγεία, φως και όμορφες ειδήσεις. Δεν ξεκίνησε βέβαια με αυτές το ’26, έχουμε όμως χρόνο να γυρίσουμε τον τροχό. Θα κοιτάμε το ποτήρι μισογεμάτο πολύ συνειδητά», είπε στην έναρξη του Happy Day η Σταματίνα Τσιμτσιλή και συμπλήρωσε:«Επειδή άκουσα κάποια σχόλια, να πω ότι το Happy Day ήταν από τις πολύ λίγες ψυχαγωγικές εκπομπές που έμειναν ζωντανά στις επάλξεις μέχρι και 31 Δεκεμβρίου. Ο λόγος ήταν πολύ όμορφος, δίναμε ένα μεγάλο, φανταστικό δώρο.Δεν το λέω με διάθεση απολογίας, απλώς θέλω να σας εξηγήσω τα γεγονότα. Πολλές εκπομπές γράφουν μαγνητοσκοπημένες εκπομπές, απλά έτυχε φέτος με κάποια γεγονότα, όπως με τον θάνατο του πολύ σπουδαίου δημοσιογράφου, Γιώργου Παπαδάκη, να φανεί ότι δεν ήμασταν ζωντανά».«Την αγάπη του κόσμου και τη θλίψη για την τόσο ξαφνική απώλεια τη νιώσαμε όλοι μας. Από κει και πέρα προσωπικότητες όπως ο Γιώργος Παπαδάκης αφήνουν το στίγμα τους χωρίς εμείς να πούμε πάρα πολλά», κατέληξε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.Πηγή: tvnea.com