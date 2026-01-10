2026-01-10 09:00:18
Φωτογραφία για Η Κωνσταντινούπολη αναστέλλει τη λειτουργία βασικών γραμμών του μετρό και σταθμών Marmaray για σήμερα ενόψει του αγώνα του Super Cup
Το Γραφείο του Κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης αποφάσισε ότι αρκετές υπηρεσίες του μετρό και του Marmaray στην Κωνσταντινούπολη θα ανασταλούν προσωρινά το Σάββατο ενόψει του τελικού του Super Cup του 2025 μεταξύ Γαλατασαράι και Φενερμπαχτσέ, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο Ατατούρκ.turkiyetoday.comΗ απόφαση ελήφθη σε συντονισμό με τις υπηρεσίες δημόσιων συγκοινωνιών για την sidirodromikanea
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ-ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ
Η καταιγίδα Γκορέτι προκαλεί εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και προβλήματα στις μετακινήσεις σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη
Τεχνικός σύμβουλος για τον διαγωνισμό συρμών του μετρό Αθήνας - Έγκριση αιτήματος της διοίκησης του ΟΣΕ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Μπροστά η «Super Κατερίνα», κοντά Buongiorno και «Αταίριαστοι»
Πρωινή ψυχαγωγία: «Αταίριαστοι» και «Super Κατερίνα» ισοψηφούν στην κορυφή
Έρχεται ο διαγωνισμός για νέους συρμούς Μετρό προς το Αεροδρόμιο
Θεία Λειτουργία των Θεοφανείων στο OPEN
Αποτυπώθηκε η ακριβής στιγμή που ξεκινά η ζωή και η μαθηματική της τελειότητα.
Οι φιλοδοξίες των κυπριακών σιδηροδρόμων αναβιώνουν
Η Ιταλία αντιμετωπίζει πανεθνική απεργία στα τρένα
Αυτό είναι το πρόσωπο που αποχωρεί από τον ΑΝΤ1
Ταξιδεύοντας μέσα από εντυπωσιακές κοσμικές εικόνες με το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb
