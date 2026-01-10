2026-01-10 09:00:18

Το Γραφείο του Κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης αποφάσισε ότι αρκετές υπηρεσίες του μετρό και του Marmaray στην Κωνσταντινούπολη θα ανασταλούν προσωρινά το Σάββατο ενόψει του τελικού του Super Cup του 2025 μεταξύ Γαλατασαράι και Φενερμπαχτσέ, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο Ατατούρκ.turkiyetoday.comΗ απόφαση ελήφθη σε συντονισμό με τις υπηρεσίες δημόσιων συγκοινωνιών για την sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ