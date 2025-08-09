Σκέφτεστε να δώσετε στον “παλιό” σας υπολογιστή με Windows 10 μια ευκαιρία εγκαθιστώντας Linux; Παρακάτω θα δούμε τρεις βασικές προτάσεις που θα πρέπει να έχετε κατά νου. Πριν όμως φτάσουμε σε αυτές, θα πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι σημαντικό πρώτα.

Στο Linux, υπάρχει κάτι που ονομάζεται περιβάλλον επιφάνειας εργασίας. Μπορείτε να το σκεφτείτε σαν την διεπαφή χρήστη στα Windows – το μέρος όπου χρησιμοποιείτε το ποντίκι σας για να κάνετε κλικ, να ανοίγετε παράθυρα και να αλληλεπιδράτε με εφαρμογές. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια βασική διαφορά: το περιβάλλον επιφάνειας εργασίας δεν είναι ένα ενσωματωμένο, αμετάβλητο μέρος του συστήματος στο Linux. Είναι προαιρετικό, ένα ξεχωριστό πακέτο πάνω από το βασικό λειτουργικό σύστημα.

Μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο στην αρχή. Και για να γίνουν τα πράγματα ακόμα πιο ενδιαφέροντα, το Linux δεν έχει μόνο ένα περιβάλλον επιφάνειας εργασίας – έχει πολλά. Κάθε ένα έχει το δικό του στυλ, χαρακτηριστικά και μια άλλη προσέγγιση στο πώς πρέπει να λειτουργούν και να φαίνονται τα πράγματα. Μερικά είναι κομψά και μοντέρνα, άλλα είναι ελαφριά και λιτά, και όλα μπορεί να φαίνονται εντελώς διαφορετικά.

Και ναι, δεν περιορίζεστε σε ένα μόνο. Στο Linux, μπορείτε να εγκαταστήσετε πολλά περιβάλλοντα επιφάνειας εργασίας δίπλα-δίπλα και να εναλλάσσεστε μεταξύ τους όποτε θέλετε. Το Linux είναι ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος. Ένας κόσμος όπου είστε ελεύθεροι να διαμορφώσετε την εμπειρία σας όπως θέλετε.

Γιατί τα αναφέρουμε όλα αυτά; Επειδή για τους περισσότερους νέους χρήστες, το περιβάλλον επιφάνειας εργασίας είναι η πρώτη τους εμπειρία με το Linux, και όπως όλοι γνωρίζουμε, οι πρώτες εντυπώσεις έχουν σημασία.

Αν προέρχεστε από Windows, το KDE Plasma είναι το καλύτερο περιβάλλον εργασίας για να σας βοηθήσει να νιώσετε σαν στο σπίτι σας και να εξοικειωθείτε με το Linux με ελάχιστο άγχος. Μια άλλη εξαιρετική επιλογή είναι το Cinnamon, το οποίο πληροί πολλά από τα ίδια κριτήρια και μπορεί να λειτουργήσει εξίσου καλά.

Γιατί KDE; Αν προέρχεστε από Windows, το KDE πιθανότατα θα σας φανεί το πιο οικείο. Συντηρείται ενεργά, με σταθερή και προβλέψιμη ανάπτυξη, επομένως δεν σας περιμένουν τρελές εκπλήξεις.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που κάνει το KDE να ξεχωρίζει είναι η ισορροπία του. Έχει μια καθαρή, καλά οργανωμένη διεπαφή που βγάζει νόημα—χωρίς περίπλοκες διατάξεις, ελλείπουσες λειτουργίες ή περίεργες σχεδιαστικές αποφάσεις. Στο εσωτερικό του, προσφέρει ατελείωτες επιλογές προσαρμογής για τους χρήστες που θέλουν να βελτιώσουν κάθε λεπτομέρεια στο UI τους.

Ας δούμε λοιπόν και τις τρεις κορυφαίες επιλογές που πρότεινουμε σε όποιον σκέφτεται να αλλάξει από τα Windows 10 σε Linux.

openSUSE Leap

Εάν είστε χρήστης των Windows 10 και αναρωτιέστε τι να κάνετε μετά τη λήξη της υποστήριξης, σκεφτείτε το openSUSE Leap. Το Leap, όχι την κυλιόμενη έκδοση που ονομάζεται Tumbleweed, η οποία μπορεί να κατακλύσει τους νεοφερμένους με συχνές ενημερώσεις.

Δεν μπορείτε να κάνετε λάθος με το openSUSE Leap. Βασίζεται στον πηγαίο κώδικα του SUSE Linux Enterprise. Είναι στιβαρό, φιλικό προς το χρήστη, όλα λειτουργούν απλά και είναι γνωστό για τη μακροχρόνια σταθερότητά του.

Δεν θα συναντήσετε ξαφνικές αλλαγές ή απροσδόκητες εκπλήξεις. Το καλύτερο από όλα είναι ότι υποστηρίζεται από την SUSE — ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον κόσμο του Linux για επιχειρήσεις — οπότε βρίσκεστε σε καλά χέρια.

Linux Mint

Η δεύτερη πρότασή μας είναι το Linux Mint, μια διανομή που έχει κερδίσει πραγματικά τη φήμη της σαν μία από τις καλύτερες επιλογές για Linux για επιτραπέζιους υπολογιστές τα τελευταία χρόνια. Όλα σε αυτό έχουν σχεδιαστεί με έναν σαφή στόχο: να κάνουν τη ζωή ευκολότερη για τον τελικό χρήστη.

Χρησιμοποιεί το περιβάλλον επιφάνειας εργασίας Cinnamon, το οποίο αναπτύχθηκε από την ίδια την ομάδα του Linux Mint, οπότε, είναι η καλύτερη έκδοση που θα βρείτε οπουδήποτε. Η χρήση του ευχάριστη: είναι ελαφρύ, απλό και – εξίσου σημαντικό – άνετο και οικείο, ειδικά για όποιον προέρχεται από Windows.

Fedora KDE

Η τελευταία μας πρόταση είναι το Fedora, αλλά η έκδοση KDE της διανομής. Και εδώ, μπορείτε να εμπιστευτείτε έναν άλλο κορυφαίο παίκτη στον τομέα των επιτραπέζιων υπολογιστών, αυτή τη φορά με την υποστήριξη της Red Hat.

Περιττό να πούμε ότι έχετε ένα αξιόπιστο και σταθερό σύστημα, με το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι οι εκδόσεις λογισμικού είναι πάντα οι πιο ενημερωμένες. Αν μπορεί να θεωρηθεί μειονέκτημα, θα πρέπει να αναβαθμίζετε σε μια νέα έκδοση κάθε έξι μήνες, αλλά αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ανησυχείτε, η διαδικασία είναι εντελώς ρουτίνα και χωρίς προβλήματα.

Αν είστε χρήστης των Windows 10 και αναρωτιέστε τι να κάνετε μετά τις 14 Οκτωβρίου 2025, ελπίζουμε οι παραπάνω προτάσεις να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε.

Οι τρεις διανομές που προτείνουμε, είναι προσεκτικά επιλεγμένες με κριτήριο την ομάδα υποστήριξης και την ευκολία χρήσης. Αναπτύσσονται από ομάδες προγραμματιστών, και εταιρείες και όχι από κάποιον μεμονωμένο προγραμματιστή που αύριο μπορεί να σταματήσει τις ενημερώσεις.

Bonus διανομή

Το Kubuntu, δηλαδή Ubuntu με KDE. Επίσης εύκολο στην χρήση, αναπτύσσεται από την Canonical και έχει μια τεράστια κοινότητα υποστήριξης.

Αν σκέφτεστε να δοκιμάσετε το Linux, πιστεύω ειλικρινά ότι θα αποδώσει μακροπρόθεσμα. Απλώς ξεκινήστε με ρεαλιστικές προσδοκίες και το Linux θα σας δώσει την ελευθερία που ονειρευόσασταν. ΠΗΓΗ

