ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ – ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΦΣΑ

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής καλεί τα μέλη του σε ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση την 25/8/2025, για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη Προέδρου του ΔΣ του ΦΣΑ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, 26 Αυγούστου 2025 ημέρα ΤΡΙΤΗ, την ίδια ώρα 9 το πρωί, για την ανάδειξη Προέδρου με ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Η αναμετάδοση της ΓΣ θα γίνει μέσω της εταιρίας LIVEMEDIA (μετά την πρόσκληση ακολουθούν οδηγίες για την εγγραφή και την παρακολούθηση).

Η ψηφοφορία θα γίνει μέσω της εταιρίας ELECTOBOX μέσα από σύνδεσμο που θα αποσταλεί σε όλα τα μέλη με δικαίωμα ψήφου στο προσωπικό τους email και sms στο κινητό τους τηλέφωνο (μετά την πρόσκληση ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την ψηφοφορία).

Η ψηφοφορία θα γίνει μέσω διαδικτύου με έναρξη της Γενικής Συνέλευσης την 9η πρωινή ώρα της 26/8/2025 και με έναρξη ψηφοφορίας 11η πρωινή και λήξη 7 το απόγευμα, της ίδιας ημέρας.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- Ψηφοφορία για ανάδειξη Προέδρου του ΔΣ του ΦΣΑ

 

  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Προεδρεύων                               Ο Γραμματέας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ         ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

