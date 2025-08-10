Dr. Stuart Hameroff (left) and Sir Roger Penrose (right)Ο Stuart Hameroff έχει αντιμετωπίσει τρεις δεκαετίες κριτικής για τη θεωρία του σχετικά με την κβαντική συνείδηση, αλλά νέες μελέτες δείχνουν ότι η ιδέα αυτή μπορεί να μην είναι τόσο περιθωριακή όσο πιστευόταν κάποτε.Η φύση της συνείδησης, ο μηχανισμός με τον οποίο εμφανίζεται στον εγκέφαλο και η τελική θέση της στο σύμπαν είναι άγνωστα.Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 προτείναμε (Stuart Hameroff και Roger Penrose) ότι η συνείδηση εξαρτάται από βιολογικά "οργανωμένες" συνεκτικές κβαντικές διεργασίες σε συλλογές μικροσωληναρίων εντός των νευρώνων του εγκεφάλου, ότι αυτές οι κβαντικές διεργασίες συσχετίζονται με/και ρυθμίζουν τη νευρωνική σύναψη και τη δραστηριότητα της μεμβράνης και ότι η συνεχής εξέλιξη Schrödinger κάθε τέτοιας διεργασίας τερματίζεται σύμφωνα με το συγκεκριμένο σχήμα Diósi–Penrose (DP) της "αντικειμενικής μείωσης" (OR) της κβαντικής κατάστασης.Αυτή η ενορχηστρωμένη δραστηριότητα OR (Orch OR) θεωρείται ότι έχει ως αποτέλεσμα στιγμές συνειδητής επίγνωσης και/ή επιλογής.Η μορφή DP της OR σχετίζεται με τις βασικές αρχές της κβαντικής μηχανικής και της γεωμετρίας του χωροχρόνου, οπότε η Orch OR υποδηλώνει ότι υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ των βιομοριακών διαδικασιών του εγκεφάλου και της βασικής δομής του σύμπαντος.Μήπως τελικά, οι σκέψεις μας τροφοδοτούνται από την κβαντική φυσική;Μια τολμηρή και αμφιλεγόμενη θεωρία γνωστή ως Orch-OR (Orchestrated Objective Reduction) ανατρέπει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη συνείδηση.Νέες έρευνες υποδηλώνουν ότι μικροσκοπικές πρωτεϊνικές δομές μέσα στα εγκεφαλικά κύτταρα, οι οποίες ονομάζονται μικροσωληνάρια, ενδέχεται να παρουσιάζουν κβαντικές δονήσεις, παίζοντας πιθανώς καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα.Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Physics of Life Reviews, εξετάζει την πιθανότητα αυτά τα κβαντικά φαινόμενα να επιτρέπουν τη μη τοπική επεξεργασία στον εγκέφαλο.Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι τμήματα του εγκεφάλου μας ενδέχεται να επικοινωνούν με τρόπους που δεν περιορίζονται από τα παραδοσιακά ηλεκτρικά ή χημικά σήματα, σχεδόν όπως οι κβαντικοί υπολογιστές που μοιράζονται δεδομένα μέσω αόρατων καναλιών.Αν και εξακολουθεί να είναι θεωρητική και απέχει πολύ από το να αποδειχθεί, αυτή η έρευνα εγείρει βαθιά ερωτήματα.Μήπως η κβαντική βιολογία είναι ο χαμένος κρίκος στην εξήγηση της συνείδησης, κάτι που η επιστήμη προσπαθεί να ορίσει εδώ και δεκαετίες;Μήπως το μυαλό μας είναι κάτι περισσότερο από απλά νευρώνες που ενεργοποιούνται/δραστηριοποιούνται;Μήπως συνδέεται με την ίδια την δομή του σύμπαντος;Ο Roger Penrose έχει προτείνει έναν "κβαντικό" μηχανισμό για τη συνείδηση που συνδέεται με τη λεπτή δομή του σύμπαντος, αλλά χρειαζόταν έναν κβαντικό υπολογιστή στον εγκέφαλο ικανό να ρυθμίζει τις νευρωνικές λειτουργίες.Ο Hameroff λέει: Για μένα, οι μικροσωληνίσκοι ταιριάζουν απόλυτα, και ο Roger συμφώνησε όταν συναντηθήκαμε.Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 δημοσιεύσαμε τη θεωρία Penrose-Hameroff της "οργανωμένης αντικειμενικής μείωσης/Orch OR", η οποία προτείνει ότι η συνείδηση προκύπτει από κβαντικές δονήσεις "οργανωμένες" σε μικροσωληνάρια μέσα στους νευρώνες του εγκεφάλου, οργανωμένες δονήσεις που προτείνεται ότι παρεμβαίνουν, "καταρρέουν" και αντηχούν σε όλη την κλίμακα, ελέγχουν τις νευρωνικές εκκενώσεις και δημιουργούν συνείδηση.Οι σκεπτικιστές όμως διαφωνούν και προειδοποιούν ότι ο εγκέφαλος είναι ένας θορυβώδης, ζεστός χώρος, συνθήκες που δεν είναι ιδανικές για την επιβίωση ευαίσθητων κβαντικών καταστάσεων.Η πρόταση όμως Orch OR υποδηλώνει ότι η συνειδητή εμπειρία είναι εγγενώς συνδεδεμένη με τη λεπτομερή δομή της γεωμετρίας του χωροχρόνου και ότι η συνείδηση μπορεί να σχετίζεται βαθιά με τη λειτουργία των νόμων του σύμπαντος.Περιμένουμε λοιπόν τις μελλοντικές μελέτες να επιβεβαιώσουν έστω και μέρη αυτής της θεωρίας, ώστε να μπορέσουμε να επαναπροσδιορίσουμε την κατανόησή μας για τη ζωή,τη σκέψη και ακόμη και την ίδια την πραγματικότητα.Η Orch-OR έχει ανοίξει την πόρτα για να εξερευνήσουμε το μυστηριώδες σταυροδρόμι μεταξύ της φυσικής,της βιολογίας και του ανθρώπινου νου!!!https://www.popularmechanics.com/science/a63186374/consciousness-microtubules/https://brill.com/view/journals/time/12/2/article-p158_010.xml?srsltid=AfmBOor_f9EJWwCUONfaEuWQhIq9bC2GZcgYzyWywW6SbGOXOmoczQm0https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1571064513001188https://hameroff.arizona.edu/research-overview/orch-orhttps://www.facebook.com/discovertheuniverseeeConsciousness and Orch OR