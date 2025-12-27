Μπορείς να μάθεις σύγχρονη φυσική φτιάχνοντας μπισκότα!

Το κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό Symmetry magazine, του Fermilab, μας προτείνει αυτές τις γιορτές να φτιάξουμε Χριστουγεννιάτικα μπισκότα με θέμα τη σύγχρονη φυσική.



Τα μπισκότα των Βαρυτικών Κυμάτων





Τα μπισκότα των νετρίνωνΤα μπισκότα των διαγραμμάτων πινκουίνος ( διαγράμματα Φάινμαν)Τα διαγράμματα του πινγκουίνου οφείλονται στον κορυφαίο θεωρητικό φυσικό John Ellis . H ιστορία έχει ως εξής. Ο Ellis το 1977 έχασε ένα στοίχημα σε μία pub από την Melissa Franklin, επίσης φυσικό και υποχρεώθηκε να χρησιμοποιήσει την λέξη πιγκουίνος στην επόμενη επιστημονική του δημοσίευση. Έτσι αποφάσισε να ζωγραφίσει ένα διάγραμμα Φάινμαν σαν το συγκεκριμένο πτηνό. Το διάγραμμα ονομάστηκε penguin diagram και πια αποτελεί έναν πολύ γνωστό όρο στην κοινότητα των θεωρητικών φυσικών!Τα συμπαντικά μπισκόταΠοια είναι τα συστατικά του Σύμπαντος; Πόση είναι η ύλη, η σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια; Φτιάξε μπισκότα για να μάθεις!Πηγή: http://www.symmetrymagazine.org/ μετάφραση Τίνα Νάντσου