Φωτογραφία για Μαθαίνω σύγχρονη φυσική φτιάχνοντας μπισκότα!
Μπορείς να μάθεις σύγχρονη φυσική φτιάχνοντας μπισκότα!

Το κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό Symmetry magazine,  του  Fermilab,  μας προτείνει αυτές τις γιορτές να φτιάξουμε Χριστουγεννιάτικα μπισκότα με θέμα τη σύγχρονη φυσική.

Τα μπισκότα των Βαρυτικών Κυμάτων



Τα μπισκότα των νετρίνων

Τα μπισκότα των διαγραμμάτων πινκουίνος ( διαγράμματα Φάινμαν)

Τα διαγράμματα του πινγκουίνου οφείλονται στον κορυφαίο θεωρητικό φυσικό John Ellis . H ιστορία έχει ως εξής. Ο Ellis το 1977 έχασε ένα στοίχημα σε μία pub από την Melissa Franklin, επίσης φυσικό και υποχρεώθηκε να χρησιμοποιήσει την λέξη πιγκουίνος στην επόμενη επιστημονική του δημοσίευση. Έτσι αποφάσισε να ζωγραφίσει ένα διάγραμμα Φάινμαν σαν το συγκεκριμένο πτηνό. Το διάγραμμα ονομάστηκε penguin diagram και πια αποτελεί έναν πολύ γνωστό όρο στην κοινότητα των θεωρητικών φυσικών!

Τα συμπαντικά μπισκότα

Ποια είναι τα συστατικά του Σύμπαντος; Πόση είναι η ύλη, η σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια; Φτιάξε μπισκότα για να μάθεις!

Πηγή: http://www.symmetrymagazine.org/  μετάφραση Τίνα Νάντσου
tinanantsou.blogspot.gr
Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν (28.12.2025)
Κίνα: Ο σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας έφτασε τα 50.000 χιλιόμετρα
Φυσική, Χριστούγεννα και Χιούμορ
μαθαίνω – ποια είναι η πανίσχυρη ευγενόλη/eugenol και ποιου γνωστού μας μπαχαρικού είναι συστατικό!
Σκανδιναβικά χριστούγεννα. Για όσους προτιμούν την λιτή, φυσική διακόσμηση
Φυσική μαγεία: Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση με οικολογική συνείδηση
Βέρνερ φον Μπράουν και απλή Φυσική
Χριστούγεννα: 10 εκπληκτικά ταξίδια με τρένο στα χειμερινά στολίδια της Ευρώπης
«Σούπερ Ήρωες»: Δείτε τα πρώτα τρέιλερ της νέας σειράς του ΑΝΤ1
Σταμάτης Μαλέλης: Θα έβαζα άντρα δίπλα στον Παναγιώτη Στάθη... - Καλό θα ήταν να το ξαναδούν στον ΑΝΤ1...
Ο ΣΚΑΪ καταγγέλλει τον ΕΚΚΟΜΕΔ για το ντοκιμαντέρ Παπαχελά: Απόπειρα προληπτικής λογοκρισίας
Γιάννης Τσιμιτσέλης: Γι αυτό είπε «ναι» στην παρουσίαση της εκπομπής Όπου υπάρχει Ελλάδα
