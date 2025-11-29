2025-11-29 08:54:30

Στον κόσμο τα έργα hyperloop βρίσκονται σε εξέλιξη.Η Hyperloop One σταμάτησε να λειτουργεί τον Δεκέμβριο του 2023, αφού είχε υποσχεθεί να φέρει επανάσταση στα ταξίδια. Ντέιβιντ Μπέκερ/Getty ImagesΠηγή; edition.cnn.com«Το Hyperloop είναι νεκρό.»Αυτή ήταν η επικρατούσα αίσθηση (και, μάλιστα, ο τίτλος ) όταν το Hyperloop One σταμάτησε να λειτουργεί τον Δεκέμβριο του 2023.Το όνειρο είχε τελειώσει. Η sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ