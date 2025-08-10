2025-08-10 12:22:35
Φωτογραφία για Συνδέσμος Χρυσοβιτσάνων Ξηρομέρου Τα Κόροντα : Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν και φέτος οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που έγιναν στο Χωριό μας την Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου

 



Επιτυχία σημείωσαν και φέτος οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που έγιναν  στο Χωριό μας την  Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου, στις 6,7,8,9  Αυγούστου, που περιλάμβαναν το δεύτερο ιστορικό Συνέδριο ,περίπατο στο αρχαίο κάστρο Κορόντων,.....Διαβάστε Περισσότερα... Συνδέσμος Χρυσοβιτσάνων Ξηρομέρου Τα Κόροντα : Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν και φέτος οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που έγιναν στο Χωριό μας την Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου - Φωτογραφία 2 ximeronews
