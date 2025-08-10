2025-08-10 14:20:52

Περίπου 10.000 ξενοδόχοι από όλη την Ευρώπη προχωρούν σε συλλογική αγωγή κατά της πλατφόρμας κρατήσεων Booking, κατηγορώντας την για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και παράνομες τιμολογιακές πρακτικές στον τομέα των online κρατήσεων τουριστικών καταλυμάτων!



Η αγωγή κατατέθηκε στο δικαστήριο του Άμστερνταμ, όπου kai βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, από το ολλανδικό Ίδρυμα Hotel Claims Alliance Foundation, με τη στήριξη της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ξενοδοχείων. Οι ζημίες που αποδίδονται στην Booking υπολογίζονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.



Αντίστοιχες επισημάνσεις για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές είχε κάνει και η γαλλική αρχή καταπολέμησης της απάτης (Répression des Fraudes) τον Ιούνιο, κατηγορώντας την εταιρεία ότι περιορίζει τη δυνατότητα των ξενοδοχείων να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές είτε στις δικές τους ιστοσελίδες είτε σε άλλες πλατφόρμες.





o

greece-salonikia

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ