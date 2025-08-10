greece-salonikia

«Κούρσα εξοπλισμών ΑΙ» από Google, Metα, Microsoft και Amazon.Οι τεχνολογικοί κολοσσοί των ΗΠΑ λειτουργούν το 2025 παγιδευμένοι σε έναν αγώνα εξωπραγματικών δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη ξοδεύοντας συνολικά μέχρι σήμερα 155 δισεκατομμύρια δολάρια ποσό μεγαλύτερο από αυτό που έχει δαπανήσει μέχρι στιγμής η αμερικανική κυβέρνηση για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την απασχόληση και τις κοινωνικές υπηρεσίες για το οικονομικό έτος 2025.Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες οικονομικές αποκαλύψεις των μεγαλύτερων εταιρειών της Σίλικον Βάλει, ο αγώνας αυτός πρόκειται να επιταχυνθεί περαιτέρω, φτάνοντας σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε ένα μόνο έτος.Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, οι Metα, Microsoft, Amazon και Alphabet (μητρική της Google) δημοσίευσαν τις τριμηνιαίες οικονομικές εκθέσεις τους. Καθεμία αποκάλυψε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες τους (capex-έξοδα που σχετίζονται με την απόκτηση προϊόντων που προορίζονται για μακροχρόνια χρήση) ανέρχονται ήδη σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στο έτος.Η capex θεωρείται έμμεσος δείκτης των επενδύσεων των εταιρειών τεχνολογίας στην τεχνητή νοημοσύνη αφού ο τομέας του ΑΙ απαιτεί τεράστιες επενδύσεις σε φυσικές υποδομές όπως κέντρα δεδομένων τα οποία χρειάζονται τεράστιες ποσότητες ενέργειας, νερού και ακριβών μικροτσίπ.Η Google ανέφερε στην πιο πρόσφατη ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων ότι οι δαπάνες της “αντικατοπτρίζουν κυρίως επενδύσεις σε διακομιστές (servers) και κέντρα δεδομένων για την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η Metα, σύμφωνα με την έκθεσή της, έχει ξοδέψει ήδη 30,7 δισ. δολάρια το 2025 – υπερδιπλάσιο ποσό από τα 15,2 δισ. την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Μόνο στο τελευταίο τρίμηνο, η εταιρεία ξόδεψε 17 δισ. δολάρια, ενώ το ίδιο τρίμηνο του 2024 είχε ξοδέψει 8,5 δισ.Η Alphabet ανέφερε δαπάνες σχεδόν 40 δισ. δολαρίων για τους πρώτους έξι μήνες του 2025, ενώ η Amazon ανέφερε 55,7 δισ. Η Microsoft ανακοίνωσε ότι θα ξοδέψει πάνω από 30 δισ. δολάρια μόνο για το τρέχον τρίμηνο για την επέκταση των data centers που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες ΤΝ της. Η οικονομική διευθύντρια της Microsoft, Ειμι Χουντ, δήλωσε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του τριμήνου θα είναι τουλάχιστον 50% υψηλότερες από το αντίστοιχο περσινό διάστημα, και θα ξεπεράσουν το προηγούμενο ρεκόρ των 24,2 δισ. δολαρίων του Ιουνίου.«Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε για να ανταποκριθούμε στη μεγάλη ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας», δήλωσε Χουντ.Για το επόμενο οικονομικό έτος, οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι συνολικές capex των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών θα εκτοξευθούν:* Η Microsoft σχεδιάζει να ξοδέψει περίπου 100 δισ. δολάρια σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιτείας Σάτια Ναντέλα* Η Metα αναμένεται να ξοδέψει 66 έως 72 δισ. δολάρια.Η Alphabet προβλέπει δαπάνες 85 δισ. δολαρίων, αυξημένες από την προηγούμενη εκτίμηση των 75 δισ.* Η Amazon προβλέπει ότι το 2025 θα ξοδέψει 100 δισ. δολάρια μόνο για την Amazon Web Services, με τους αναλυτές να περιμένουν ότι το ποσό θα φτάσει τα 118 δισ.* Συνολικά, οι τέσσερις κολοσσοί της τεχνολογίας θα δαπανήσουν πάνω από 400 δισ. δολάρια σε capex μέσα στο επόμενο έτος, σύμφωνα με την Wall Street Journal.Τα κολοσσιαία αυτά ποσά ξεπερνούν ακόμη και τις τριμηνιαίες αμυντικές δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνει η εφημερίδα. Ωστόσο, οι επενδυτές φαίνεται να απαιτούν ακόμη περισσότερες δαπάνες: Microsoft, Google και Metα ανακοίνωσαν την προηγούμενη περίοδο ότι θα δαπανήσουν περισσότερα απ’ ό,τι είχαν αρχικά προβλέψει και οι μετοχές τους σημείωσαν εκτόξευση μετά τις ανακοινώσεις. Η χρηματιστηριακή αξία της Microsoft ξεπέρασε τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια την επομένη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της.Ακόμη και η Apple, η πιο επιφυλακτική από τους τεχνολογικούς γίγαντες, δήλωσε ότι θα αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις της στον τομέα του ΑΙ είτε μέσω εσωτερικών έργων είτε μέσω εξαγορών. Οι κεφαλαιουχικές της δαπάνες στο τελευταίο τρίμηνο ανήλθαν σε 3,46 δισ. δολάρια, από 2,15 δισ. την ίδια περίοδο πέρυσι. Η εταιρεία ανακοίνωσε εντυπωσιακά κέρδη με άνοδο των πωλήσεων iPhone και καλύτερες από το αναμενόμενο επιδόσεις στην Κίνα, ωστόσο εξακολουθεί να θεωρείται ότι υστερεί περισσότερο από τους άλλους κολοσσούς στην ανάπτυξη και εφαρμογή προϊόντων ΤΝ.Ο CEO της Apple, Τιμ Κουκ, δήλωσε ότι η εταιρεία ανακατανέμει σημαντικό αριθμό εργαζομένων για να επικεντρωθούν στην ΤΝ και ότι «η καρδιά της στρατηγικής μας για την τεχνητή νοημοσύνη είναι να επενδύσουμε περισσότερο και να την ενσωματώσουμε σε όλες τις συσκευές και πλατφόρμες της Apple. Ο Cook, ωστόσο, δεν αποκάλυψε το ακριβές ύψος των επενδύσεων της εταιρείας.