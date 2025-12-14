2025-12-14 08:05:38
Φωτογραφία για 9 ΣΤΟΥΣ 10 ΥΙΟΟΘΕΤΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΔΕΙΤΕ ΧΡΗΣΙΜΑ TIPS

 



Η Kaspersky εντοπίζει μια σημαντική αλλαγή στις ψηφιακές συνήθειες: το 93% των χρηστών παγκοσμίως χρησιμοποιεί πλέον τουλάχιστον μία λύση κυβερνοασφάλειας, σημειώνοντας άνοδο 14 ποσοστιαίων μονάδων από το 79% του 2023.

Αυτή η τάση αντικατοπτρίζει αυξανόμενη ευαισθητοποίηση απέναντι στις κυβερνοαπειλές, με τις λύσεις της εταιρείας να μπλοκάρουν 389 εκατομμύρια επιθέσεις από διαδικτυακούς πόρους μόνο από Ιούνιο έως Αύγουστο 2025.

Η έρευνα της εταιρείας κυβερνοασφάλειας, που κάλυψε πάνω από 20 χώρες σε Ασία-Ειρηνικό, Ευρώπη, Λατινική και Κεντρική Αμερική και Μέση Ανατολή, υπογραμμίζει πώς η ασφάλεια μετατρέπεται σε mainstream δεξιότητα καθημερινής ζωής.

Κύριοι λόγοι υιοθέτησης εργαλείων ασφαλείας

Οι χρήστες επιλέγουν λύσεις κυρίως για μπλοκάρισμα ιών, κακόβουλου λογισμικού και επιθέσεων (60%), προστασία ευαίσθητων δεδομένων (53%) και γενικότερη αίσθηση ασφάλειας online (53%). Τα πιο δημοφιλή εργαλεία περιλαμβάνουν antivirus λογισμικό, VPN και password managers, ακολουθούμενα από εφαρμογές φραγής κλήσεων και γονικού ελέγχου. Αυτή η ποικιλία δείχνει ολοκληρωμένη προσέγγιση, πέρα από απλή αντιμετώπιση απειλών, με έμφαση στην πρόληψη και την ευκολία χρήσης.

Η εξέλιξη αυτή δεν περιορίζεται σε τεχνολογικά προχωρημένους: γίνεται πολιτισμική μετατόπιση, όπου ο ψηφιακός γραμματισμός θεωρείται απαραίτητος όπως η οδική ασφάλεια. Η Kaspersky τονίζει ότι οι καταναλωτές μεταβαίνουν από παθητική εξάρτηση σε ενεργή διαχείριση κινδύνων.

Συμβουλές για βέλτιστη προστασία

Η εταιρεία προτείνει πρακτικά βήματα για ενίσχυση της ασφάλειας:– Εγκατάσταση ολοκληρωμένων λύσεων antivirus για μπλοκάρισμα απειλών σε συσκευές.



– Τακτικές ενημερώσεις λειτουργικών και εφαρμογών, που κλείνουν γνωστά κενά ασφαλείας.

– Αποφυγή υπερβολικής έκθεσης προσωπικών δεδομένων, όπως διευθύνσεις ή τηλέφωνα, σε social media.

– Χρήση ισχυρών, μοναδικών κωδικών ανά υπηρεσία μέσω password managers.

– Εκπαίδευση μέσω δωρεάν προγραμμάτων όπως το Cyberhygiene, για αναγνώριση phishing, deepfakes και ασφαλείς αγορές.

Αυτές οι πρακτικές όχι μόνο μειώνουν ρίσκα, αλλά ενδυναμώνουν χρήστες απέναντι σε εξελισσόμενες απειλές από AI-generated απάτες. Η τάση υποδηλώνει ώριμη αγορά cybersecurity, με ευκαιρίες για παρόχους όπως η Kaspersky να επεκταθούν σε εκπαίδευση και ολοκληρωμένα πακέτα.

Πηγή: ot.gr



Freegr network blog- News about pc, technology.
freegr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κυρανάκης: Το καλοκαίρι του 2026 ο σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκης με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κυρανάκης: Το καλοκαίρι του 2026 ο σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκης με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση
«Η Ηλεία θα είναι παρούσα στον δημόσιο διάλογο για το τρένο και δεν μπορεί να αποκλειστεί»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Η Ηλεία θα είναι παρούσα στον δημόσιο διάλογο για το τρένο και δεν μπορεί να αποκλειστεί»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αντίστροφη μέτρηση για τον πρώτο διαγωνισμό για κλιματισμό στους συρμούς του Μετρό - Τι αλλάζει στους συρμούς
Αντίστροφη μέτρηση για τον πρώτο διαγωνισμό για κλιματισμό στους συρμούς του Μετρό - Τι αλλάζει στους συρμούς
TIPS: ΑΛΛΆΞΤΕ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΝ IP ΣΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ VPN ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
TIPS: ΑΛΛΆΞΤΕ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΝ IP ΣΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ VPN ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ- TIPS ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ- TIPS ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι προετοιμάζονται για αποφασιστική αλλαγή καθώς εντείνονται οι πιέσεις στον τομέα της διαχείρισης των σιδηροδρομικών μεταφορών και της κυβερνοασφάλειας
Οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι προετοιμάζονται για αποφασιστική αλλαγή καθώς εντείνονται οι πιέσεις στον τομέα της διαχείρισης των σιδηροδρομικών μεταφορών και της κυβερνοασφάλειας
Χριστουγεννιάτικο τζάκι. Πρακτικές προτάσεις για όμορφο στολισμό.
Χριστουγεννιάτικο τζάκι. Πρακτικές προτάσεις για όμορφο στολισμό.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Εκδόθηκε το νέο ημερολόγιο του Σ.Φ.Σ. για το 2026.
Εκδόθηκε το νέο ημερολόγιο του Σ.Φ.Σ. για το 2026.
Μια νύχτα μόνο : Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια;
Μια νύχτα μόνο : Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια;
Αλλαγές στο «Καλύτερα Δε Γίνεται» από τη νέα χρονιά – Το πρόσωπο-έκπληξη που πρότεινε στον Alpha
Αλλαγές στο «Καλύτερα Δε Γίνεται» από τη νέα χρονιά – Το πρόσωπο-έκπληξη που πρότεινε στον Alpha
Διακονία εἰς τό μικρόν ποίμνιον
Διακονία εἰς τό μικρόν ποίμνιον
Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή IA΄ Λουκά (14.12.2025)
Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή IA΄ Λουκά (14.12.2025)