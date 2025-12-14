Η Kaspersky εντοπίζει μια σημαντική αλλαγή στις ψηφιακές συνήθειες: το 93% των χρηστών παγκοσμίως χρησιμοποιεί πλέον τουλάχιστον μία λύση κυβερνοασφάλειας, σημειώνοντας άνοδο 14 ποσοστιαίων μονάδων από το 79% του 2023.

Αυτή η τάση αντικατοπτρίζει αυξανόμενη ευαισθητοποίηση απέναντι στις κυβερνοαπειλές, με τις λύσεις της εταιρείας να μπλοκάρουν 389 εκατομμύρια επιθέσεις από διαδικτυακούς πόρους μόνο από Ιούνιο έως Αύγουστο 2025.

Η έρευνα της εταιρείας κυβερνοασφάλειας, που κάλυψε πάνω από 20 χώρες σε Ασία-Ειρηνικό, Ευρώπη, Λατινική και Κεντρική Αμερική και Μέση Ανατολή, υπογραμμίζει πώς η ασφάλεια μετατρέπεται σε mainstream δεξιότητα καθημερινής ζωής.

Κύριοι λόγοι υιοθέτησης εργαλείων ασφαλείας

Οι χρήστες επιλέγουν λύσεις κυρίως για μπλοκάρισμα ιών, κακόβουλου λογισμικού και επιθέσεων (60%), προστασία ευαίσθητων δεδομένων (53%) και γενικότερη αίσθηση ασφάλειας online (53%). Τα πιο δημοφιλή εργαλεία περιλαμβάνουν antivirus λογισμικό, VPN και password managers, ακολουθούμενα από εφαρμογές φραγής κλήσεων και γονικού ελέγχου. Αυτή η ποικιλία δείχνει ολοκληρωμένη προσέγγιση, πέρα από απλή αντιμετώπιση απειλών, με έμφαση στην πρόληψη και την ευκολία χρήσης.

Η εξέλιξη αυτή δεν περιορίζεται σε τεχνολογικά προχωρημένους: γίνεται πολιτισμική μετατόπιση, όπου ο ψηφιακός γραμματισμός θεωρείται απαραίτητος όπως η οδική ασφάλεια. Η Kaspersky τονίζει ότι οι καταναλωτές μεταβαίνουν από παθητική εξάρτηση σε ενεργή διαχείριση κινδύνων.

Συμβουλές για βέλτιστη προστασία

Η εταιρεία προτείνει πρακτικά βήματα για ενίσχυση της ασφάλειας:– Εγκατάσταση ολοκληρωμένων λύσεων antivirus για μπλοκάρισμα απειλών σε συσκευές.

– Τακτικές ενημερώσεις λειτουργικών και εφαρμογών, που κλείνουν γνωστά κενά ασφαλείας.

– Αποφυγή υπερβολικής έκθεσης προσωπικών δεδομένων, όπως διευθύνσεις ή τηλέφωνα, σε social media.

– Χρήση ισχυρών, μοναδικών κωδικών ανά υπηρεσία μέσω password managers.

– Εκπαίδευση μέσω δωρεάν προγραμμάτων όπως το Cyberhygiene, για αναγνώριση phishing, deepfakes και ασφαλείς αγορές.

Αυτές οι πρακτικές όχι μόνο μειώνουν ρίσκα, αλλά ενδυναμώνουν χρήστες απέναντι σε εξελισσόμενες απειλές από AI-generated απάτες. Η τάση υποδηλώνει ώριμη αγορά cybersecurity, με ευκαιρίες για παρόχους όπως η Kaspersky να επεκταθούν σε εκπαίδευση και ολοκληρωμένα πακέτα.

Πηγή: ot.gr

