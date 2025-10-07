2025-10-07 15:05:48
Φωτογραφία για Χρ. Τηλκερίδης: Αγωγή κατά Siemens, Bayer, Hellenic Train και ΟΣΕ για τα έλαια σιλικόνης
Αγωγή κατά των εταιριών Siemens, Bayer, Hellenic Train και ΟΣΕ κατέθεσε σήμερα στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας ο Χρήστος Τηλκερίδης που έχασε τον γιο του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.larissanet.grΌπως ανέφερε στα ΜΜΕ ο κ. Τηλκερίδης, ο λόγος που προχώρησαν στην αγωγή είναι το γεγονός πως τα έλαια σιλικόνης με βάση και την ανακριτική έρευνα έπαιξαν ρόλο στην φωτιά που ακολούθησε της sidirodromikanea
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Δευτέρα 6/10/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Δευτέρα 6/10/2025
Με 17.292.000 θεάσεις έκλεισε ο Σεπτέμβριος στο ERTFLIX – Αύξηση 28% σε σχέση με τον Αύγουστο
Με 17.292.000 θεάσεις έκλεισε ο Σεπτέμβριος στο ERTFLIX – Αύξηση 28% σε σχέση με τον Αύγουστο
