Αγωγή κατά των εταιριών Siemens, Bayer, Hellenic Train και ΟΣΕ κατέθεσε σήμερα στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας ο Χρήστος Τηλκερίδης που έχασε τον γιο του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.larissanet.grΌπως ανέφερε στα ΜΜΕ ο κ. Τηλκερίδης, ο λόγος που προχώρησαν στην αγωγή είναι το γεγονός πως τα έλαια σιλικόνης με βάση και την ανακριτική έρευνα έπαιξαν ρόλο στην φωτιά που ακολούθησε της sidirodromikanea
