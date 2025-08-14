2025-08-14 07:39:44
Φωτογραφία για Ήρθε για διακοπές και εξαφανίστηκε
Αγαπητοί φίλοι,

Υπάρχει εξαφάνιση ενηλίκου.

Ο MATTHEW JOHN CUSACK (Μάθιου Τζον Κιούζακ) 48 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι όπου φιλοξενούνταν για τις διακοπές του, στην Αρτέμιδα Αττικής, το πρωί της 11/08/25, όταν έφυγε με προορισμό την παραλία της Αρτέμιδας, την Βραυρώνα, οποία απέχει από το σημείο διαμονής του 800 μέτρα. Έκτοτε αγνοείται.

Έχει καστανά μαλλιά, μπλε μάτια, ύψος 1,65μ και είναι κανονικού βάρους.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπουφάν τζιν χρώματος μπλε, λευκό κοντομάνικο μπλουζάκι, βερμούδα τζιν χρώματος μπλε και λευκό καπέλο. Φοράει επίσης γυαλιά οράσεως με λευκό διαφανή σκελετό και στον λαιμό μενταγιόν με μία πράσινη πέτρα. Έχει ένα τατουάζ στο αριστερό στήθος με ένα εξάστερο, στο δεξί στήθος τατουάζ με ένα γυναικείο πρόσωπο γκέισας και στο δεξί χέρι τατουάζ ένα στιλέτο.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το βράδυ της 13/08/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.

Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065. themaygeias
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η Ουαλία κυριαρχεί στη λίστα με τα πιο όμορφα ταξίδια με τρένο στην Ευρώπη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Ουαλία κυριαρχεί στη λίστα με τα πιο όμορφα ταξίδια με τρένο στην Ευρώπη
Μουσική βραδιά στον Αστακό την Πέμπτη 14 Αυγούστου.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μουσική βραδιά στον Αστακό την Πέμπτη 14 Αυγούστου.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα και εξαφανίστηκε
Ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα και εξαφανίστηκε
Εξαφανίστηκε από νοσομομείο
Εξαφανίστηκε από νοσομομείο
Εξαφανίστηκε στην Κρήτη
Εξαφανίστηκε στην Κρήτη
TO INTERNET ΤΕΛΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ, ΗΡΘΕ Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ A.I. BROWSERS
TO INTERNET ΤΕΛΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ, ΗΡΘΕ Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ A.I. BROWSERS
Κάρπαθος: Πήγε για πεζοπορία και εξαφανίστηκε
Κάρπαθος: Πήγε για πεζοπορία και εξαφανίστηκε
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μετρό Θεσσαλονίκης: Πότε και για πόσο διάστημα θα σταματήσει η λειτουργία του
Μετρό Θεσσαλονίκης: Πότε και για πόσο διάστημα θα σταματήσει η λειτουργία του
Ο συνολικός αριθμός των εμπορευματικών τρένων Κίνας-Ευρώπης που αναχωρούν από το Xi'an ξεπερνά τις 30.000
Ο συνολικός αριθμός των εμπορευματικών τρένων Κίνας-Ευρώπης που αναχωρούν από το Xi'an ξεπερνά τις 30.000
WSJ: «Αυτά είπε στους Ευρωπαίους ο Ν.Τραμπ – Δεν θα εμπλακεί το ΝΑΤΟ σε εγγυήσεις ασφαλείας»
WSJ: «Αυτά είπε στους Ευρωπαίους ο Ν.Τραμπ – Δεν θα εμπλακεί το ΝΑΤΟ σε εγγυήσεις ασφαλείας»
Γερμανικός Τύπος: «Αδιανόητη για την Γερμανία η 13ωρη εργασία που έρχεται για τους Έλληνες»
Γερμανικός Τύπος: «Αδιανόητη για την Γερμανία η 13ωρη εργασία που έρχεται για τους Έλληνες»
Γιωργος Μπαρμπαρουσης : γιορτάζει το εκκλησάκι της Παναγίας (Παναγούλα),στον Μαχαιρα
Γιωργος Μπαρμπαρουσης : γιορτάζει το εκκλησάκι της Παναγίας (Παναγούλα),στον Μαχαιρα