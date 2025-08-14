2025-08-14 07:39:44

Αγαπητοί φίλοι,



Υπάρχει εξαφάνιση ενηλίκου.



Ο MATTHEW JOHN CUSACK (Μάθιου Τζον Κιούζακ) 48 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι όπου φιλοξενούνταν για τις διακοπές του, στην Αρτέμιδα Αττικής, το πρωί της 11/08/25, όταν έφυγε με προορισμό την παραλία της Αρτέμιδας, την Βραυρώνα, οποία απέχει από το σημείο διαμονής του 800 μέτρα. Έκτοτε αγνοείται.



Έχει καστανά μαλλιά, μπλε μάτια, ύψος 1,65μ και είναι κανονικού βάρους.



Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπουφάν τζιν χρώματος μπλε, λευκό κοντομάνικο μπλουζάκι, βερμούδα τζιν χρώματος μπλε και λευκό καπέλο. Φοράει επίσης γυαλιά οράσεως με λευκό διαφανή σκελετό και στον λαιμό μενταγιόν με μία πράσινη πέτρα. Έχει ένα τατουάζ στο αριστερό στήθος με ένα εξάστερο, στο δεξί στήθος τατουάζ με ένα γυναικείο πρόσωπο γκέισας και στο δεξί χέρι τατουάζ ένα στιλέτο.



Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το βράδυ της 13/08/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.



Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.



Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065. themaygeias

