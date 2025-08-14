ΝΕΑ
Μουσική βραδιά στον Αστακό την Πέμπτη 14 Αυγούστου.
2025-08-14 08:14:02
Μουσική βραδιά.
14 Αυγούστου ημέρα Πέμπτη
Ώρα 22:00
Λιμάνι Αστακού (έμπροσθεν καφέ Λιόγερμα - Εν Πλώ - Dryland)
