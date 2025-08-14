2025-08-14 07:02:16

Μια φωτογραφία από αεροσκάφος που τραβήχτηκε στις 13 Αυγούστου 2025 δείχνει ένα εμπορικό τρένο Κίνας-Ευρώπης με προορισμό το Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, που αναχωρεί από τον Διεθνή Λιμενικό Σταθμό Xi'an στο Xi'an, στην επαρχία Shaanxi της βορειοδυτικής Κίνας. english.news.cnΤο τρένο X9043, πλήρως φορτωμένο με 55 εμπορευματοκιβώτια φωτοβολταϊκών μονάδων, ξεκίνησε από το Xi'an προς το Μπακού την sidirodromikanea

