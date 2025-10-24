Διευκρινίσεις σχετικά με το περιστατικό που έδειχνε τη Δέσποινα Βανδή να μεταφέρεται στη Χαλκιδική με περιπολικό, έπειτα από λάστιχο που έπαθε το αυτοκίνητό της, θέλησε να δώσει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή Πρωινό την Παρασκευή.Στην εκπομπή της προηγούμενης Τετάρτης, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χαλκιδικής, Γιώργος Αρχοντόπουλος, είχε αναφέρει ότι εκείνη την ημέρα βρέθηκαν δύο περιπολικά στο σημείο όπου είχε ακινητοποιηθεί το όχημα της τραγουδίστριας.Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Αρχοντόπουλος είχε δηλώσει μεταξύ άλλων:«Αυτό (σ.σ. που βλέπετε) είναι το περιπολικό που παρέλαβε τη Δέσποινα Βανδή. Υπήρχε και περιπολικό της τροχαίας το οποίο μετά παρέμεινε στο σημείο. Το διερχόμενο περιπολικό έκανε τη διαδικασία για να μπορέσει να απομακρυνθεί από το σημείο και παράλληλα ήρθε η οδική βοήθεια ώστε να απομακρυνθεί το αυτοκίνητο με ασφάλεια από την οδό. Το περιπολικό μετά έμεινε ώσπου να απομακρυνθεί το αυτοκίνητο».Μετά από αυτή τη δήλωση, ο Γιώργος Λιάγκας είχε ξεσπάσει στον αέρα λέγοντας: «Δεν μπορεί η Βανδή να έχει τέτοια τύχη ώστε να περάσουν δύο περιπολικά. Να πάει να παίξει και τζόκερ. Το πρώτο περιπολικό ενημέρωσε το δεύτερο. Η εικόνα δύο περιπολικών δίπλα από ένα ατύχημα που δεν είναι και τόσο σοβαρό, ένα λάστιχο ήταν, που… τυχαία είναι ένας επώνυμος εκεί και το ένα περιπολικό απομακρύνει μόνο την κυρία Βανδή και τον ένα συνεργάτη και όχι τους άλλους δύο, είναι μία εικόνα προβληματική. Η συγκεκριμένη εικόνα. Δεν μιλάω για το σύνολο της αστυνομίας. Υπήρχε και δεύτερο περιπολικό. Τώρα καταλάβαμε τι εννοούσε όταν έλεγε στο βίντεο “ήρθαν να μας σώσουν”».Τελικά, δεύτερο περιπολικό δεν υπήρχε και στην εκπομπή της Παρασκευής, ο Γιώργος Λιάγκας ξεκαθάρισε για το θέμα: «Δεν ήρθε ποτέ δεύτερο περιπολικό. Αυτό που ακούστηκε ήταν λάθος. Ποτέ δεν ήρθε δεύτερο περιπολικό. Κάποιοι μπορεί να το είπαν για να προσφέρουν υπηρεσία. Δεν πήγε δεύτερο περιπολικό. Αυτό ξέρω εγώ και το καταθέτω».Πηγή: tvnea.com