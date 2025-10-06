2025-10-06 14:36:15
Στην κάμερα του «Καλύτερα δεν γίνεται» μίλησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο επιτυχημένος παρουσιαστής, στη διάρκεια των δηλώσεών του, οι οποίες προβλήθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (5/10), ρωτήθηκε και για τη συνέντευξη του Γιώργου Λιάγκα στο «The 2Night Show» που τελικά δεν έγινε ποτέ. Ο οικοδεσπότης της βραδινής εκπομπής σχολιάζοντας το συγκεκριμένο θέμα ανέφερε χαρακτηριστικά πως «καλύτερα που δεν ήρθε».

Ερωτηθείς για το αν πιστεύει πως στις υποθέσεις του Βασίλη Μπισμπίκη και του Γιώργου Μαζωνάκη υπήρξε ανθρωποφαγία, ο αγαπημένος παρουσιαστής απάντησε: «Στο θέμα Μαζωνάκη ασυζητητί. Ποιος είμαι εγώ που θα μπω μέσα σε μια οικογένεια; Θέλει πολύ σεβασμό στην οικογένεια. Όλοι μας έχουμε περάσει δύσκολα. Αν συμβεί κάτι στην οικογένειά μου, θα μπει όλος ο κόσμος μέσα να έχει άποψη; Ακόμα και αν οι δικοί μου κάνουν το λάθος ή εγώ, και λόγω ηλικίας απευθυνθούν σε δημοσιογράφους, πιστεύω ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να σεβαστούν ότι οι μεγάλοι άνθρωποι μπορεί να το βλέπουν λίγο διαφορετικά και να σεβαστούν την όλη οικογενειακή κατάσταση».


Σχετικά με το γεγονός πως ο Γιώργος Λιάγκας δεν θα είναι τελικά ο πρώτος καλεσμένος στην πρεμιέρα του «The 2Night Show», ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε ότι: «Δεν με ενόχλησε τίποτα. Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό γιατί δεν ήταν δική μου η απόφαση για να έρθει. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Ούτε καν. Δεν ήρθε. Καλύτερα που δεν ήρθε. Να είναι καλά. Δεν έχω καμία διάθεση να πάω καλεσμένος στο “Πρωινό”. Δεν με αφορά αυτό».

Πηγή: tvnea.com
