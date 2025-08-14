greece-salonikia

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε μια σειρά ζητημάτων στους Ευρωπαίους ηγέτες πριν από την συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.– Ο Τραμπ δήλωσε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι δεν θα διαπραγματευτεί εδαφικά ζητήματα κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Παρασκευής, αλλά αντ’ αυτού θα επιδιώξει άμεση κατάπαυση του πυρός.– Ο Τραμπ δεσμεύτηκε να ζητήσει άμεση κατάπαυση του πυρός, αλλά είπε ότι δεν περιμένει να συμφωνήσει ο Πούτιν, σύμφωνα με δύο συμμετέχοντες στη σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες·– Ο Τραμπ είχε καταστήσει σαφές ότι οποιεσδήποτε εγγυήσεις ασφαλείας προσφερθούν στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία δεν θα εμπλέκουν το ΝΑΤΟ·– Ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των Τραμπ, Βανς και του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έδειξαν την ετοιμότητά τους να συντονιστούν στενά με την Ευρώπη για την εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός και μιας «δίκαιης συμφωνίας» για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες και τους ενημερωθέντες αξιωματούχους.– Ευρωπαίοι διπλωμάτες δήλωσαν ότι εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα από τον Βανς, ο οποίος συναντήθηκε μαζί τους στην Αγγλία το Σάββατο. Έδειξε έντονο ενδιαφέρον για την ευθυγράμμιση των διατλαντικών θέσεων ενόψει των συνομιλιών με τον Πούτιν και είχε λεπτομερή κατανόηση της κατάστασης, δήλωσαν οι συμμετέχοντες.– Ο Τραμπ εξέφρασε ανησυχία ότι η παρουσία του Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας θα μπορούσε να εκτροχιάσει τις συζητήσεις, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις.