2025-08-14 03:46:44
Φωτογραφία για WSJ: «Αυτά είπε στους Ευρωπαίους ο Ν.Τραμπ – Δεν θα εμπλακεί το ΝΑΤΟ σε εγγυήσεις ασφαλείας»
Σύμφωνα με την Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε μια σειρά ζητημάτων στους Ευρωπαίους ηγέτες πριν από την συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

– Ο Τραμπ δήλωσε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι δεν θα διαπραγματευτεί εδαφικά ζητήματα κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Παρασκευής, αλλά αντ’ αυτού θα επιδιώξει άμεση κατάπαυση του πυρός.

– Ο Τραμπ δεσμεύτηκε να ζητήσει άμεση κατάπαυση του πυρός, αλλά είπε ότι δεν περιμένει να συμφωνήσει ο Πούτιν, σύμφωνα με δύο συμμετέχοντες στη σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες·

– Ο Τραμπ είχε καταστήσει σαφές ότι οποιεσδήποτε εγγυήσεις ασφαλείας προσφερθούν στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία δεν θα εμπλέκουν το ΝΑΤΟ·

– Ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των Τραμπ, Βανς και του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έδειξαν την ετοιμότητά τους να συντονιστούν στενά με την Ευρώπη για την εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός και μιας «δίκαιης συμφωνίας» για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες και τους ενημερωθέντες αξιωματούχους.


– Ευρωπαίοι διπλωμάτες δήλωσαν ότι εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα από τον Βανς, ο οποίος συναντήθηκε μαζί τους στην Αγγλία το Σάββατο. Έδειξε έντονο ενδιαφέρον για την ευθυγράμμιση των διατλαντικών θέσεων ενόψει των συνομιλιών με τον Πούτιν και είχε λεπτομερή κατανόηση της κατάστασης, δήλωσαν οι συμμετέχοντες.

– Ο Τραμπ εξέφρασε ανησυχία ότι η παρουσία του Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας θα μπορούσε να εκτροχιάσει τις συζητήσεις, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις.
Γιωργος Μπαρμπαρουσης : γιορτάζει το εκκλησάκι της Παναγίας (Παναγούλα),στον Μαχαιρα
Γιωργος Μπαρμπαρουσης : γιορτάζει το εκκλησάκι της Παναγίας (Παναγούλα),στον Μαχαιρα
Γερμανικός Τύπος: «Αδιανόητη για την Γερμανία η 13ωρη εργασία που έρχεται για τους Έλληνες»
Γερμανικός Τύπος: «Αδιανόητη για την Γερμανία η 13ωρη εργασία που έρχεται για τους Έλληνες»
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (12/8/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (12/8/2025)
Η Rail Vision εξασφαλίζει ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για βελτιωμένο σύστημα ασφάλειας τρένων
Η Rail Vision εξασφαλίζει ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για βελτιωμένο σύστημα ασφάλειας τρένων
Αυτό είναι το νέο τοπίο στο παγκόσμιο εμπόριο με τους δασμούς Τραμπ
Αυτό είναι το νέο τοπίο στο παγκόσμιο εμπόριο με τους δασμούς Τραμπ
Πούτιν - Τραμπ: Ποιος οπισθοχώρησε πρώτος;
Πούτιν - Τραμπ: Ποιος οπισθοχώρησε πρώτος;
Κυρανάκης: Τον Αύγουστο του 2026 όλη η γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη θα έχει όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας – Τι είπε για μετρό και τρόλεϊ
Κυρανάκης: Τον Αύγουστο του 2026 όλη η γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη θα έχει όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας – Τι είπε για μετρό και τρόλεϊ
Απόστολος Ν Πανταζής : «Η Αποκεντρωμένη και η Περιφέρεια
Απόστολος Ν Πανταζής : «Η Αποκεντρωμένη και η Περιφέρεια "ΑΚΟΥΕΙ"!!! Πως αλλάζει η χρήση και το είδος σε λεωφορείο του Δήμου Ξηρομέρου!! Που είναι ο έλεγχος, όλα στην τύχη τους!!…»
Πάτρα: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των λεωφορείων στα τμήματα Μποζαΐτικα–Ρίο και Καστελόκαμπος–Νοσοκομείο–Πανεπιστήμιο
Πάτρα: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των λεωφορείων στα τμήματα Μποζαΐτικα–Ρίο και Καστελόκαμπος–Νοσοκομείο–Πανεπιστήμιο
Τρελές αποκλίσεις τιμών στο ρεύμα: 15.000% σε μια μέρα!
Τρελές αποκλίσεις τιμών στο ρεύμα: 15.000% σε μια μέρα!
Προαστιακός Πάτρας: Με τρένα και λεωφορεία αύριο οι μετακινήσεις επιβατών
Προαστιακός Πάτρας: Με τρένα και λεωφορεία αύριο οι μετακινήσεις επιβατών
Αναστολή της κυκλοφορίας των λεωφορείων στα τμήματα Μποζαΐτικα – Ρίο και Καστελόκαμπος – Νοσοκομείο
Αναστολή της κυκλοφορίας των λεωφορείων στα τμήματα Μποζαΐτικα – Ρίο και Καστελόκαμπος – Νοσοκομείο