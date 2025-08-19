2025-08-19 07:01:13
Συντάξεις: Σύνταξη με όρια ηλικίας που είναι 59,7 ετών κατά μέσο όρο για τις γυναίκες και 63,2 ετών για τους άνδρες μπορούν να κατοχυρώσουν φέτος 33 κατηγορίες ασφαλισμένων -κατά κανόνα με ένσημα πριν το 1993- σε Ταμεία του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, καθώς και στους φορείς των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΟι μέσες ηλικίες συνταξιοδότησης
