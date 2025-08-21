tinanantsou.blogspot.gr

"Πηγαίνεις να μιλήσεις σε νηπιαγωγείο ή παιδιά της πρώτης Δημοτικού και βρίσκεις μια τάξη γεμάτη από λάτρεις της επιστήμης. Κάνουν βαθιές ερωτήσεις.Ρωτούν, "Τι είναι όνειρο, γιατί έχουμε δάχτυλα, γιατί είναι στρογγυλό το φεγγάρι, ποια είναι τα γενέθλια του κόσμου, γιατί είναι πράσινο το γρασίδι; "Αυτά είναι βαθιά, σημαντικά ερωτήματα. Απλά βγαίνουν από μέσα τους.Πηγαίνεις να μιλήσεις σε μαθητές της τρίτης Λυκείου και δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Έχουν γίνει αδιάφοροι. Κάτι τρομερό συνέβη μεταξύ νηπιαγωγείου και τρίτης Λυκείου."Carl Sagan, "Συζητήσεις με τον Carl Sagan".Carl Sagan Αμερικανός αστρονόμος, αστροφυσικός και συγγραφέας εκλαϊκευμένων επιστημονικών έργων (1934–1996).