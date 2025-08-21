2025-08-21 09:53:42
Φωτογραφία για Ο Carl Sagan για το σχολείο



"Πηγαίνεις να μιλήσεις σε νηπιαγωγείο ή παιδιά της πρώτης Δημοτικού και βρίσκεις μια τάξη γεμάτη από λάτρεις της επιστήμης. Κάνουν βαθιές ερωτήσεις.

Ρωτούν, "Τι είναι όνειρο, γιατί έχουμε δάχτυλα, γιατί είναι στρογγυλό το φεγγάρι, ποια είναι τα γενέθλια του κόσμου, γιατί είναι πράσινο το γρασίδι; "

Αυτά είναι βαθιά, σημαντικά ερωτήματα. Απλά βγαίνουν από μέσα τους.

Πηγαίνεις να μιλήσεις σε μαθητές της τρίτης Λυκείου και δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Έχουν γίνει αδιάφοροι. Κάτι τρομερό συνέβη μεταξύ νηπιαγωγείου και τρίτης Λυκείου."

Carl Sagan, "Συζητήσεις με τον Carl Sagan".

Carl Sagan Αμερικανός αστρονόμος, αστροφυσικός και συγγραφέας εκλαϊκευμένων επιστημονικών έργων (1934–1996).
tinanantsou.blogspot.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αβέβαιο το μέλλον του ακινήτου που στέγαζε το Α.Τ. Λευκού Πύργου ιδιοκτησίας της ΓΑΙΑ ΟΣΕ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αβέβαιο το μέλλον του ακινήτου που στέγαζε το Α.Τ. Λευκού Πύργου ιδιοκτησίας της ΓΑΙΑ ΟΣΕ
Η Άννα Λιβαθυνού στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη στο «Καλημέρα Ελλάδα»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Άννα Λιβαθυνού στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη στο «Καλημέρα Ελλάδα»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: 30o Θερινό Σχολείο Αστροφυσικής
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: 30o Θερινό Σχολείο Αστροφυσικής
Εαρινό Σχολείο Βαρύτητας και Κοσμολογίας 2025
Εαρινό Σχολείο Βαρύτητας και Κοσμολογίας 2025
Δωρεάν Θερινό σχολείο Αστροφυσικής και Διαστημικής Τεχνολογίας για μαθητές
Δωρεάν Θερινό σχολείο Αστροφυσικής και Διαστημικής Τεχνολογίας για μαθητές
Πανελλήνια Ημέρα Κατά της Βίας στο Σχολείο
Πανελλήνια Ημέρα Κατά της Βίας στο Σχολείο
Το Κατηχητικό Σχολείο του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου στο Χιονοδρομικό Κέντρο του Ανήλιου Μετσόβου.
Το Κατηχητικό Σχολείο του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου στο Χιονοδρομικό Κέντρο του Ανήλιου Μετσόβου.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ποια είναι τα 10 πιο ασυνήθιστα αντικείμενα που βρέθηκαν στο μετρό του Παρισιού;
Ποια είναι τα 10 πιο ασυνήθιστα αντικείμενα που βρέθηκαν στο μετρό του Παρισιού;
Οι πτήσεις εντός Ευρώπης εξακολουθούν να είναι φθηνότερες από το τρένο στις περισσότερες περιπτώσεις
Οι πτήσεις εντός Ευρώπης εξακολουθούν να είναι φθηνότερες από το τρένο στις περισσότερες περιπτώσεις
ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΚΟΒΟΥΝ ΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ DATA ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΚΟΒΟΥΝ ΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ DATA ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Συντάξεις: Οδηγός για ασφαλισμένους σε 33 ταμεία - Τα νέα όρια ηλικίας και τα ποσά [αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα]
Συντάξεις: Οδηγός για ασφαλισμένους σε 33 ταμεία - Τα νέα όρια ηλικίας και τα ποσά [αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα]
Εντοπίστηκε σώα από πολίτη που είδε το SILVER ALERT
Εντοπίστηκε σώα από πολίτη που είδε το SILVER ALERT