Ολοένα και περισσότεροι πάροχοι εφαρμόζουν περιορισμούς ταχύτητας και πολιτικές ορθής χρήσης στα απεριόριστα πακέτα δεδομένων σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούν στην εκρηκτική άνοδο της κατανάλωσης. Αυτό ακριβώς αποτυπώνεται στην Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου της ΕΕ για το 2024-2025.

Πιο συγκεκριμένα, 47 προγράμματα των 3 μεγάλων παρόχων βρέθηκαν να εφαρμόζονται περιορισμοί, με το 79% αυτών να αφορά προγράμματα κινητής, 11% προγράμματα FWA ενώ τα υπόλοιπα αφορά σε δορυφορικά, IoT ή προγράμματα που συνδυάζουν σταθερό και κινητό.

Έκπληξη μάλιστα προκάλεσε η κίνηση της Cosmote να επιβάλλει για πρώτη φορά όριο στη καλοκαιρινή προσφορά των 13 ευρώ, η οποία επιτρέπει κατανάλωση 300GB, όταν επρόκειτο για μια εταιρεία η οποία κατα κανόνα εφαρμόζει μια πιο ελεύθερη πολιτική σε σχέση με άλλους παρόχους.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕΤΤ η μέση μειωμένη ταχύτητα στο download μετά τον περιορισμό ανέρχεται σε 6.98 Mbps, η διάμεση σε 8 Mbps, η ελάχιστη σε 0.128 Mbps και η μέγιστη σε 42.3 Mbps. Είχαμε συντάξει παλαιότερα μια λίστα με όλα τα όρια σε κάθε πρόγραμμα κάθε παρόχου και μπορείς να την βρεις από κάτω:

Cosmote Gigamax Unlimited – πραγματικά απεριόριστα δεδομένα και ταχύτητες (όπως και στην extra sim των 25 ευρώ)Cosmote Neo – πραγματικά απεριόριστα δεδομένα και ταχύτητεςCosmote giga Week του What's Up – πραγματικά απεριόριστα δεδομένα και ταχύτητεςVodafone Red Unlimited Int, New και διάφορες άλλες εκδόσεις – πραγματικά απεριόριστα δεδομένα και ταχύτητεςVodafone καρτοκινητή: Όριο σε όλους 300GB και μετά συνεχίζει με 4MbpsVodafone Giga Wifi Home Unlimited – 300GB και μετά συνεχίζει ως απεριόριστο με μέγιστη ταχύτητα τα 12MbpsVodafone Wireless Home 4G/5G – 300GB και μετά συνεχίζει με 6Mbps για απεριόριστο αριθμό GBCosmote speedbooster – 200GB μετά πέφτει στα 15Mbps + ό,τι δίνει η σταθερή, υπάρχουν αναφορές ότι σε κάποιους δεν περιορίζει την ταχύτητα μετά την κατανάλωση όγκου. Η ταχύτητα είναι κλειδωμένη στα +60Mbps επιπροσθέτως της σταθερήςCosmote 5G WiFi – απεριόριστο όγκο δεδομένων πραγματικά, με ταχύτητες ως 50Mbps και 300Mbps.Οι προσφορές της Cosmote, Cosmokarta, Whatsup και Frog των 13 ευρώ για 9 μήνες είναι πραγματικά απεριόριστες χωρίς κάποιον περιορισμό όγκου ή ταχύτητας. (όταν είναι σε ισχύ, πλέον δεν υπάρχει κάποια σε ισχύ)Οι κάρτες Frog σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με τα 144 ευρώ και οι προηγούμενες πιο φθηνές εκδόσεις είναι πραγματικά απεριόριστα χωρίς περιορισμό ταχύτητας.Τo Cosmote Mobile Internet Unlimited GB, πρόγραμμα συμβολαίου μόνο με mobile internet επιτρέπει 200GB κατανάλωσης και μετά πέφτει στα 15Mbps με κόστος 50 ευρώ.Nova Unlimited All 300GB και μετά πέφτει στα 8Mbps.Nova 4G Home και 5G Home όλα με όριο στο 5G 2TB. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τι θα συμβεί αν έχεις και EON.