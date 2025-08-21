2025-08-21 08:12:16
Φωτογραφία για ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΚΟΒΟΥΝ ΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ DATA ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 



Ολοένα και περισσότεροι πάροχοι εφαρμόζουν περιορισμούς ταχύτητας και πολιτικές ορθής χρήσης στα απεριόριστα πακέτα δεδομένων σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούν στην εκρηκτική άνοδο της κατανάλωσης. Αυτό ακριβώς αποτυπώνεται στην Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου της ΕΕ για το 2024-2025.

Πιο συγκεκριμένα, 47 προγράμματα των 3 μεγάλων παρόχων  βρέθηκαν να εφαρμόζονται περιορισμοί, με το 79% αυτών να αφορά προγράμματα κινητής, 11% προγράμματα FWA ενώ τα υπόλοιπα αφορά σε δορυφορικά, IoT ή προγράμματα που συνδυάζουν σταθερό και κινητό.



Έκπληξη μάλιστα προκάλεσε η κίνηση της Cosmote να επιβάλλει για πρώτη φορά όριο στη καλοκαιρινή προσφορά των 13 ευρώ, η οποία επιτρέπει κατανάλωση 300GB, όταν επρόκειτο για μια εταιρεία η οποία κατα κανόνα εφαρμόζει μια πιο ελεύθερη πολιτική σε σχέση με άλλους παρόχους.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕΤΤ η μέση μειωμένη ταχύτητα στο download  μετά τον περιορισμό ανέρχεται σε 6.98 Mbps, η διάμεση σε 8 Mbps, η ελάχιστη σε 0.128 Mbps και η μέγιστη σε 42.3 Mbps. Είχαμε συντάξει παλαιότερα μια λίστα με όλα τα όρια σε κάθε πρόγραμμα κάθε παρόχου και μπορείς να την βρεις από κάτω:

Cosmote Gigamax Unlimited – πραγματικά απεριόριστα δεδομένα και ταχύτητες (όπως και στην extra sim των 25 ευρώ)Cosmote Neo – πραγματικά απεριόριστα δεδομένα και ταχύτητεςCosmote giga Week του What’s Up – πραγματικά απεριόριστα δεδομένα και ταχύτητεςVodafone Red Unlimited Int, New και διάφορες άλλες εκδόσεις – πραγματικά απεριόριστα δεδομένα και ταχύτητεςVodafone καρτοκινητή: Όριο σε όλους 300GB και μετά συνεχίζει με 4MbpsVodafone Giga Wifi Home Unlimited – 300GB και μετά συνεχίζει  ως απεριόριστο με μέγιστη ταχύτητα τα 12MbpsVodafone Wireless Home 4G/5G – 300GB και μετά συνεχίζει με 6Mbps για απεριόριστο αριθμό GBCosmote speedbooster – 200GB μετά πέφτει στα 15Mbps + ό,τι δίνει η σταθερή, υπάρχουν αναφορές ότι σε κάποιους δεν περιορίζει την ταχύτητα μετά την κατανάλωση όγκου. Η ταχύτητα είναι κλειδωμένη στα +60Mbps επιπροσθέτως της σταθερήςCosmote 5G WiFi – απεριόριστο όγκο δεδομένων πραγματικά, με ταχύτητες ως 50Mbps και 300Mbps.Οι προσφορές της Cosmote, Cosmokarta, Whatsup και Frog των 13 ευρώ για 9 μήνες είναι πραγματικά απεριόριστες χωρίς κάποιον περιορισμό όγκου ή ταχύτητας. (όταν είναι σε ισχύ, πλέον δεν υπάρχει κάποια σε ισχύ)Οι κάρτες Frog σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με τα 144 ευρώ και οι προηγούμενες πιο φθηνές εκδόσεις είναι πραγματικά απεριόριστα χωρίς περιορισμό ταχύτητας.Τo Cosmote Mobile Internet Unlimited GB, πρόγραμμα συμβολαίου μόνο με mobile internet επιτρέπει 200GB κατανάλωσης και μετά πέφτει στα 15Mbps με κόστος 50 ευρώ.Nova Unlimited All 300GB και μετά πέφτει στα 8Mbps.Nova 4G Home και 5G Home όλα με όριο στο 5G 2TB. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τι θα συμβεί αν έχεις και EON.

Freegr network blog- News about pc, technology.
freegr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εντοπίστηκε σώα από πολίτη που είδε το SILVER ALERT
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Εντοπίστηκε σώα από πολίτη που είδε το SILVER ALERT
Συντάξεις: Οδηγός για ασφαλισμένους σε 33 ταμεία - Τα νέα όρια ηλικίας και τα ποσά [αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα]
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συντάξεις: Οδηγός για ασφαλισμένους σε 33 ταμεία - Τα νέα όρια ηλικίας και τα ποσά [αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα]
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Δημήτρης Μακαλιάς: «Παλεύω για να επιβιώσω – Η τηλεόραση στην Ελλάδα δεν θέλει φρέσκες ιδέες...»
Δημήτρης Μακαλιάς: «Παλεύω για να επιβιώσω – Η τηλεόραση στην Ελλάδα δεν θέλει φρέσκες ιδέες...»
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ:ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΓΕΡΝΕΙ ΝΕΑ ΚΥΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ:ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΓΕΡΝΕΙ ΝΕΑ ΚΥΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ME DRONES ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΣΜΟΣΥΝΗ ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ME DRONES ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΣΜΟΣΥΝΗ ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ
ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ
Ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα και εξαφανίστηκε
Ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα και εξαφανίστηκε
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ποιος διευθύνει τελικά την παράσταση;
Ποιος διευθύνει τελικά την παράσταση;
Λεηλασία δίχως τέλος στον ΟΣΕ – Ξέφραγο αμπέλι χώροι του οργανισμού στη Ν. Ιωνία
Λεηλασία δίχως τέλος στον ΟΣΕ – Ξέφραγο αμπέλι χώροι του οργανισμού στη Ν. Ιωνία
ΓΑΙΑΟΣΕ: Πώς σχεδιάζει να αξιοποιήσει έκταση 400 στρεμμάτων στη Λάρισα
ΓΑΙΑΟΣΕ: Πώς σχεδιάζει να αξιοποιήσει έκταση 400 στρεμμάτων στη Λάρισα
Ιταλία: Ατύχημα μεταξύ περιφερειακού τρένου και εμπορευματικού τρένου - τρεις ελαφρά τραυματισμοί.
Ιταλία: Ατύχημα μεταξύ περιφερειακού τρένου και εμπορευματικού τρένου - τρεις ελαφρά τραυματισμοί.
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (19/8/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (19/8/2025)