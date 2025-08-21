Συντάξεις: Οδηγός για ασφαλισμένους σε 33 ταμεία - Τα νέα όρια ηλικίας και τα ποσά [αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα]
2025-08-21 07:21:58
Η αυτόματη σύνδεση της ηλικίας στην οποία συνταξιοδοτούνται οι ασφαλισμένοι με το προσδόκιμο ζωής των ηλικιωμένων άνω των 65 ετών αναμένεται να φέρει αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, ίσως και από το 2027 ή το 2028.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΜε αυτήν τη σύνδεση λειτουργούν ήδη σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και όταν ανεβαίνει το προσδόκιμο ζωής γίνεται και η ανάλογη προσαρμογή sidirodromikanea
