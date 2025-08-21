2025-08-21 07:21:58
Φωτογραφία για Συντάξεις: Οδηγός για ασφαλισμένους σε 33 ταμεία - Τα νέα όρια ηλικίας και τα ποσά [αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα]
 Η αυτόματη σύνδεση της ηλικίας στην οποία συνταξιοδοτούνται οι ασφαλισμένοι με το προσδόκιμο ζωής των ηλικιωμένων άνω των 65 ετών αναμένεται να φέρει αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, ίσως και από το 2027 ή το 2028.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΜε αυτήν τη σύνδεση λειτουργούν ήδη σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και όταν ανεβαίνει το προσδόκιμο ζωής γίνεται και η ανάλογη προσαρμογή sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εντοπίστηκε σώα από πολίτη που είδε το SILVER ALERT
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Εντοπίστηκε σώα από πολίτη που είδε το SILVER ALERT
ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΚΟΒΟΥΝ ΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ DATA ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΚΟΒΟΥΝ ΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ DATA ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Συντάξεις: Ποιοι βγαίνουν φέτος (από 59,7 ετών) και πόσα θα πάρουν [πίνακες]
Συντάξεις: Ποιοι βγαίνουν φέτος (από 59,7 ετών) και πόσα θα πάρουν [πίνακες]
Συντάξεις: Ο ΕΦΚΑ επανυπολογίζει 45.000 περιπτώσεις – Μέση επιστροφή €8.500
Συντάξεις: Ο ΕΦΚΑ επανυπολογίζει 45.000 περιπτώσεις – Μέση επιστροφή €8.500
Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες της προκήρυξης 3ΕΑ/2025 (και Θεολόγοι Ειδικής)
Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες της προκήρυξης 3ΕΑ/2025 (και Θεολόγοι Ειδικής)
Πολωνία: Από θαύμα γλύτωσε οδηγός βαν όταν συγκρούστηκε με διερχόμενο τρένο - Βίντεο
Πολωνία: Από θαύμα γλύτωσε οδηγός βαν όταν συγκρούστηκε με διερχόμενο τρένο - Βίντεο
Συντάξεις: Αύξηση έως και 81 € τον μήνα για το 2026 [πίνακες με ποσά]
Συντάξεις: Αύξηση έως και 81 € τον μήνα για το 2026 [πίνακες με ποσά]
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ποιος διευθύνει τελικά την παράσταση;
Ποιος διευθύνει τελικά την παράσταση;
Λεηλασία δίχως τέλος στον ΟΣΕ – Ξέφραγο αμπέλι χώροι του οργανισμού στη Ν. Ιωνία
Λεηλασία δίχως τέλος στον ΟΣΕ – Ξέφραγο αμπέλι χώροι του οργανισμού στη Ν. Ιωνία
ΓΑΙΑΟΣΕ: Πώς σχεδιάζει να αξιοποιήσει έκταση 400 στρεμμάτων στη Λάρισα
ΓΑΙΑΟΣΕ: Πώς σχεδιάζει να αξιοποιήσει έκταση 400 στρεμμάτων στη Λάρισα
Ιταλία: Ατύχημα μεταξύ περιφερειακού τρένου και εμπορευματικού τρένου - τρεις ελαφρά τραυματισμοί.
Ιταλία: Ατύχημα μεταξύ περιφερειακού τρένου και εμπορευματικού τρένου - τρεις ελαφρά τραυματισμοί.
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (19/8/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (19/8/2025)