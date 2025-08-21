2025-08-21 10:05:43
Φωτογραφία για Η Άννα Λιβαθυνού στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη στο «Καλημέρα Ελλάδα»
Με μια αιφνιδιαστική αλλά και στρατηγικής σημασίας κίνηση, ο ΑΝΤ1 «σφράγισε» τη νέα τηλεοπτική του συνεργασία για την ερχόμενη σεζόν. Στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη στο Καλημέρα Ελλάδα θα βρίσκεται από τον Σεπτέμβριο η Άννα Λιβαθυνού, μία παρουσία που αναμένεται να συζητηθεί και να ανανεώσει την εικόνα της πρωινής εκπομπής.

Η δημοσιογράφος υπέβαλε την παραίτησή της από το Action 24 την Τρίτη 19 Αυγούστου, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που την ήθελαν να ετοιμάζει το επόμενο επαγγελματικό της βήμα. Η μετακίνησή της στον ΑΝΤ1 έρχεται να ενισχύσει τη δυναμική της πρωινής ζώνης και να προσθέσει νέα πνοή στο ενημερωτικό μαγκαζίνο.

Αν και η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού αναμένεται το προσεχές διάστημα, όλα δείχνουν ότι η νέα τηλεοπτική σεζόν θα βρει το Καλημέρα Ελλάδα με ένα ανανεωμένο δίδυμο, έτοιμο να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της πρωινής ενημέρωσης.

Πηγή: tvnea.com
Ο Carl Sagan για το σχολείο
Ο Carl Sagan για το σχολείο
Πότε κάνει πρεμιέρα η Τατιάνα Στεφανίδου με το Power Talk στον ΣΚΑΪ;
Πότε κάνει πρεμιέρα η Τατιάνα Στεφανίδου με το Power Talk στον ΣΚΑΪ;
Ανατροπή στο «Καλημέρα Ελλάδα» – Η Μαρία Βούσουλα παραμένει στον ΣΚΑΪ
Ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ Γιάννος Γραμματίδης για την αποχώρηση του Παναγιώτη Τερεζάκη
Αυτός παίρνει και επίσημα τη θέση του Παναγιώτη Στάθη στο OPEN
Αυτό θα είναι το νέο δίδυμο που κλειδώνει για το Καλημέρα Ελλάδα - Όλο το ρεπορτάζ
Αυτός παίρνει τη θέση του Παναγιώτη Στάθη στο OPEN;
Αβέβαιο το μέλλον του ακινήτου που στέγαζε το Α.Τ. Λευκού Πύργου ιδιοκτησίας της ΓΑΙΑ ΟΣΕ
Ποια είναι τα 10 πιο ασυνήθιστα αντικείμενα που βρέθηκαν στο μετρό του Παρισιού;
Οι πτήσεις εντός Ευρώπης εξακολουθούν να είναι φθηνότερες από το τρένο στις περισσότερες περιπτώσεις
ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΚΟΒΟΥΝ ΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ DATA ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Συντάξεις: Οδηγός για ασφαλισμένους σε 33 ταμεία - Τα νέα όρια ηλικίας και τα ποσά [αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα]
