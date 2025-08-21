2025-08-21 10:05:43

Με μια αιφνιδιαστική αλλά και στρατηγικής σημασίας κίνηση, ο ΑΝΤ1 «σφράγισε» τη νέα τηλεοπτική του συνεργασία για την ερχόμενη σεζόν. Στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη στο Καλημέρα Ελλάδα θα βρίσκεται από τον Σεπτέμβριο η Άννα Λιβαθυνού, μία παρουσία που αναμένεται να συζητηθεί και να ανανεώσει την εικόνα της πρωινής εκπομπής.



Η δημοσιογράφος υπέβαλε την παραίτησή της από το Action 24 την Τρίτη 19 Αυγούστου, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που την ήθελαν να ετοιμάζει το επόμενο επαγγελματικό της βήμα. Η μετακίνησή της στον ΑΝΤ1 έρχεται να ενισχύσει τη δυναμική της πρωινής ζώνης και να προσθέσει νέα πνοή στο ενημερωτικό μαγκαζίνο.



Αν και η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού αναμένεται το προσεχές διάστημα, όλα δείχνουν ότι η νέα τηλεοπτική σεζόν θα βρει το Καλημέρα Ελλάδα με ένα ανανεωμένο δίδυμο, έτοιμο να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της πρωινής ενημέρωσης.



