2025-08-21 10:05:43
Η ΕΡΤ ανακοινώνει την ένταξη της Αδαμαντίας Λιόλιου στο δημοσιογραφικό δυναμικό της.

Η δημοσιογράφος με τη δυναμική παρουσία ακόμη και σε εμπόλεμες ζώνες, θα παρουσιάζει κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:00, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤNEWS.

Επιπλέον, ως απεσταλμένη θα καλύπτει γεγονότα βαρύνουσας σημασίας.

Η προσθήκη της Αδαμαντίας Λιόλιου στην ισχυρή δημοσιογραφική ομάδα του ΕΡΤNEWS, ενισχύει περαιτέρω το ενημερωτικό κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης και την ξεχωριστή του ταυτότητα.

Πηγή: tvnea.com
