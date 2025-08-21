2025-08-21 10:05:43

Η ΕΡΤ ανακοινώνει την ένταξη της Αδαμαντίας Λιόλιου στο δημοσιογραφικό δυναμικό της.



Η δημοσιογράφος με τη δυναμική παρουσία ακόμη και σε εμπόλεμες ζώνες, θα παρουσιάζει κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:00, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤNEWS.



Επιπλέον, ως απεσταλμένη θα καλύπτει γεγονότα βαρύνουσας σημασίας.



Η προσθήκη της Αδαμαντίας Λιόλιου στην ισχυρή δημοσιογραφική ομάδα του ΕΡΤNEWS, ενισχύει περαιτέρω το ενημερωτικό κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης και την ξεχωριστή του ταυτότητα.



Πηγή: tvnea.com



