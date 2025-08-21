2025-08-21 10:34:46
Φωτογραφία για ΕΟΔΥ: 2 θάνατοι ασθενών με ιό του Δυτικού Νείλου - 12 νέα κρούσματα
Σε ποιες περιοχές έχει γίνει η έκθεση στον ιό. Τι επισημαίνεται στο εβδομαδιαίο επιδημιολογικό δελτίο.

Οι πρώτοι θάνατοι ασθενών με ιό του Δυτικού Νείλου, καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. Πρόκειται για άτομα άνω των 78 ετών, οι οποίοι είχαν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ).

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στο εβδομαδιαίο επιδημιολογικό δελτίο του ΕΟΔΥ, το οποίο δημοσιοποιήθηκε χθες.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του Οργανισμού, από την αρχή της περιόδου έως και σήμερα, έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 47 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα.

Από αυτά, τα 41 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 6 είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν - δηλώθηκαν 12 νέα εγχώρια κρούσματα. Έχει καταγραφεί, επίσης, ένα εισαγόμενο κρούσμα της λοίμωξης σε ασθενή που εκτέθηκε σε άλλη χώρα του εξωτερικού (Σερβία).

Οι εκτιμώμενοι Δήμοι έκθεσης είναι: Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Φυλής, Αιγάλεω, Περιστερίου, Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Ιλίου, Κορυδαλλού, Σαλαμίνας, Μαραθώνα, Παπάγου - Χολαργού, Ηλιούπολης, Πύργου, Τυρνάβου, Αγιάς, Λάρισας, Τεμπών, Κιλελέρ, Καρδίτσας, Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου και Πέλλας.

