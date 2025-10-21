2025-10-21 13:25:50
Φωτογραφία για «ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ… ΡΥΘΜΟ»: Η Κατερίνα Λιόλιου συναντά την Άντζελα Δημητρίου - Πότε θα προβληθεί στον ΑΝΤ1;
Η Κατερίνα Λιόλιου συνάντησε για 1η φορά την Άντζελα Δημητρίου στο 23ο Exclusive Live Event «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ», με παρουσιάστρια τη ραδιοφωνική παραγωγό Γιώτα Τσιμπρικίδου, και το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 00:30 στον ΑΝΤ1 θα μας χαρίσουν μία ξεχωριστή μουσική βραδιά.

Οι δύο αγαπημένες ερμηνεύτριες του ελληνικού κοινού έκαναν ποδαρικό στη φετινή σεζόν του «Πέφτει η νύχτα με…ΡΥΘΜΟ» ενώνοντας τις φωνές τους σε μία εκρηκτική συνύπαρξη! Στην έναρξη του 7ου εορταστικού Exclusive Live Event των 25 χρόνων του ΡΥΘΜΟΥ 94.9, η ροκ ντίβα του λαϊκού τραγουδιού, Κατερίνα Λιόλιου, ανέβηκε στη σκηνή και άλλαξε «Την Ψυχολογία Μας» με επιτυχίες, όπως «Ο Άντρας Των Ονείρων Μου», «Νοικιάστηκε», «Για Την Επόμενη» και «Τα Φιλιά Μου». Στη συνέχεια, ο κόσμος υποδέχτηκε με ενθουσιασμό την Άντζελα Δημητρίου στη σκηνή. Η απόλυτη lady του ελληνικού τραγουδιού έκανε «Come Back» στο «Πέφτει η νύχτα με…ΡΥΘΜΟ» και ξεσήκωσε το κοινό με διαχρονικές της επιτυχίες, όπως τα αγαπημένα τραγούδια «Ουρανέ», «Φωτιά Στα Σαββατόβραδα», «100%» και «Ποια Θυσία».


Η βραδιά έκλεισε με τις δύο καλλιτέχνιδες να ενώνουν τις φωνές τους σε ντουέτα μεγάλων επιτυχιών, που έχουν ακουστεί στον ΡΥΘΜΟ 94.9 καθ’ όλη την πορεία των 25 χρόνων και να τα δίνουν όλα στην πρώτη τους μουσική συνάντηση. Η μεγάλη έκπληξη του 23ου «Πέφτει η νύχτα με…ΡΥΘΜΟ» ήταν η στιγμή που η Κατερίνα Λιόλιου και η Άντζελα Δημητρίου ερμήνευσαν live για πρώτη φορά, αποκλειστικά για τους ακροατές του ΡΥΘΜΟΥ 94.9, το νέο τους ακυκλοφόρητο τραγούδι «Πού Τη

Βρήκε;».

Τα μοναδικά Live Events του «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ» συνεχίζουν δυναμικά να μας χαρίζουν αξέχαστες μουσικές βραδιές, φέρνοντας στη σκηνή μοναδικούς και αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

«ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ… ΡΥΘΜΟ» - Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 00:30 στον ΑΝΤ1.

Πηγή: tvnea.com
