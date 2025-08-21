2025-08-21 10:05:43
Φωτογραφία για Πότε κάνει πρεμιέρα η Τατιάνα Στεφανίδου με το Power Talk στον ΣΚΑΪ;
Με το Power Talk επανέρχεται η Τατιάνα Στεφανίδου στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, μετά από έναν χρόνο απουσίας και αναμένεται να μας κρατάει καθημερινά συντροφιά.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού, η νέα καθημερινή ενημερωτική εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου θα κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου στις 17:45 στο ΣΚΑΪ.

Το Power Talk, η καινοτόμα κοινωνική εκπομπή με την Τατιάνα Στεφανίδου, έρχεται να ανοίξει τα debate της καθημερινής ζωής. Οι καλεσμένοι και οι πολίτες μάλιστα θα έουν την δυνατότητα να λένε ελεύθερα τη γνώμη τους, χωρίς φίλτρα.

Με ζωντανή και διαδικτυακή παρουσία, το κοινό θα συμμετέχει ενεργά εκφράζοντας την άποψη του.

Μια πρωτοποριακή εκπομπή διαλόγου και αντιπαράθεσης, που αγγίζει κοινωνικά, πολιτικά και θέματα της επικαιρότητας και που ο κόσμος καλείται να μοιραστεί σκέψεις, απορίες, προβληματισμούς. Ο πολίτης θα μπαίνει μπροστά και δεν θα αποτελεί πλέον μόνο θεατή.

Κάθε απόγευμα, τα μικρόφωνα ανοίγουν και ο λόγος δίνεται σε εσάς.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η Άννα Λιβαθυνού στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη στο «Καλημέρα Ελλάδα»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Άννα Λιβαθυνού στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη στο «Καλημέρα Ελλάδα»
Η Αδαμαντία Λιόλιου στην ΕΡΤ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Αδαμαντία Λιόλιου στην ΕΡΤ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ανατροπή στο «Καλημέρα Ελλάδα» – Η Μαρία Βούσουλα παραμένει στον ΣΚΑΪ
Ανατροπή στο «Καλημέρα Ελλάδα» – Η Μαρία Βούσουλα παραμένει στον ΣΚΑΪ
Πότε κάνει πρεμιέρα το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο;
Πότε κάνει πρεμιέρα το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο;
Στον ΣΚΑΪ ο Δημήτρης Πανόπουλος – Το καλωσόρισμα από τη Μαρία Αναστασοπούλου
Στον ΣΚΑΪ ο Δημήτρης Πανόπουλος – Το καλωσόρισμα από τη Μαρία Αναστασοπούλου
Prime time 2025: Στις 22 Σεπτεμβρίου η μεγάλη πρεμιέρα – Η άτυπη συμφωνία και η στρατηγική των καναλιών
Prime time 2025: Στις 22 Σεπτεμβρίου η μεγάλη πρεμιέρα – Η άτυπη συμφωνία και η στρατηγική των καναλιών
EXATHLON: Αυτός θα το παρουσιάσει και επίσημα στιλον ΣΚΑΪ
EXATHLON: Αυτός θα το παρουσιάσει και επίσημα στιλον ΣΚΑΪ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ο Carl Sagan για το σχολείο
Ο Carl Sagan για το σχολείο
Αβέβαιο το μέλλον του ακινήτου που στέγαζε το Α.Τ. Λευκού Πύργου ιδιοκτησίας της ΓΑΙΑ ΟΣΕ
Αβέβαιο το μέλλον του ακινήτου που στέγαζε το Α.Τ. Λευκού Πύργου ιδιοκτησίας της ΓΑΙΑ ΟΣΕ
Ποια είναι τα 10 πιο ασυνήθιστα αντικείμενα που βρέθηκαν στο μετρό του Παρισιού;
Ποια είναι τα 10 πιο ασυνήθιστα αντικείμενα που βρέθηκαν στο μετρό του Παρισιού;
Οι πτήσεις εντός Ευρώπης εξακολουθούν να είναι φθηνότερες από το τρένο στις περισσότερες περιπτώσεις
Οι πτήσεις εντός Ευρώπης εξακολουθούν να είναι φθηνότερες από το τρένο στις περισσότερες περιπτώσεις
ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΚΟΒΟΥΝ ΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ DATA ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΚΟΒΟΥΝ ΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ DATA ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ