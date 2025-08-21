2025-08-21 13:25:25

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα στις 10:43 ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Λυγιάς, λόγω τεχνικού προβλήματος, η αμαξοστοιχία 303, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Αίγιο–Κιάτο.Οι 26 επιβάτες της αμαξοστοιχίας προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της Hellenic Train.Επίσης, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 304 (Κιάτο–Αίγιο) και 305 (Αίγιο–Κιάτο) θα πραγματοποιηθούν sidirodromikanea

