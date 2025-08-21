2025-08-21 13:25:25
Φωτογραφία για Hellenic Train: Αμαξοστοπιχία ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Λυγιάς λόγω τεχνικού προβλήματος
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα στις 10:43 ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Λυγιάς, λόγω τεχνικού προβλήματος, η αμαξοστοιχία 303, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Αίγιο–Κιάτο.Οι 26 επιβάτες της αμαξοστοιχίας προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της Hellenic Train.Επίσης, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 304 (Κιάτο–Αίγιο) και 305 (Αίγιο–Κιάτο) θα πραγματοποιηθούν sidirodromikanea
Hellenic Train: Διακοπεί κυκλοφορίας στο τμήμα Βραχνέικα-Καμίνια, μέχρι νεοτέρας.
Από σήμερα μετεπιβίβαση και πάλι στο σταθμό Μποζαΐτικα
Αυτή η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα μόλις απέκτησε έναν νέο, σημαντικό σιδηροδρομικό σταθμό
Hellenic Train: Μετεπιβίβαση και πάλι στο σταθμό Μποζαΐτικα
«Συναισθηματικό» τραγούδι για βρέφος που βρέθηκε σε σιδηροδρομικό σταθμό!
«Τζενερέισον ΣΚ» η νέα πρόταση της ΕΡΤ1 για τα Σαββατοκύριακα
Ο Γιώργος Λιάγκας και οι νέοι συνεργάτες του στο τρέιλερ για την πρεμιέρα του «Πρωινού» (VIDEO)
Οι ενημερωτικές εκπομπές του ΣΚΑΪ επιστρέφουν από την Δευτέρα 25 Αυγούστου...
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (20/8/2025)
Απογραφή των Υπεύθυνων Φαρμακοποιών των ιδιωτικών φαρμακείων στην πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ
