2026-01-10 21:54:24
Φωτογραφία για Hellenic Train: Από αύριο κανονικά τα δρομολόγια στο τμήμα Αγ. Ανδρέας – Καμίνια – Αγ. Ανδρέας του Προαστιακού Πατρών.
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής, ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αγ. Ανδρέας – Καμίνια – Αγ. Ανδρέας του Προαστιακού Πατρών.Κατόπιν τούτου, από αύριο, Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο ανωτέρω τμήμα θα πραγματοποιούνται κανονικά.Η Hellenic Train sidirodromikanea
Αη Νικόλα από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής
"Αη Νικόλα" από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής
Η νέα γιγαντιαία σήραγγα 6 δισεκατομμυρίων λιρών μεταξύ δύο ευρωπαϊκών νησιών που θα «αλλάξει τα πάντα»
Η νέα γιγαντιαία σήραγγα 6 δισεκατομμυρίων λιρών μεταξύ δύο ευρωπαϊκών νησιών που θα «αλλάξει τα πάντα»
