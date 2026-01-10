Hellenic Train: Από αύριο κανονικά τα δρομολόγια στο τμήμα Αγ. Ανδρέας – Καμίνια – Αγ. Ανδρέας του Προαστιακού Πατρών.
2026-01-10 21:54:24
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής, ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αγ. Ανδρέας – Καμίνια – Αγ. Ανδρέας του Προαστιακού Πατρών.Κατόπιν τούτου, από αύριο, Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο ανωτέρω τμήμα θα πραγματοποιούνται κανονικά.Η Hellenic Train sidirodromikanea
