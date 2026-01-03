2026-01-03 13:05:49
Φωτογραφία για Hellenic Train: Οι λεπτομέρειες της αναθεωρημένης σύμβασης - Οι αλλαγές και το αεροπορικό μοντέλο στα εισιτήρια
«Κρυφά» παραμένουν τα παραρτήματα της αναθεωρημένης σύμβασης, την οποία υπέγραψε το ελληνικό Δημόσιο με την Ηellenic Train, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου που περιλαμβάνει τον ακριβή κατάλογο των επιδοτούμενων σιδηροδρομικών δρομολογίων ανά γραμμή και θα αποσαφηνίσει το πόσα και ποια δρομολόγια θα εκτελούνται στο ελληνικό δίκτυο.ethnos.grΤο ζήτημα αυτό είναι κομβικό κυρίως για τους χρηστες του sidirodromikanea
