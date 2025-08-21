2025-08-21 13:02:26
Η εκπομπή Το Πρωινό επιστρέφει ανανεωμένη τον Σεπτέμβριο στον ΑΝΤ1 και σήμερα κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας σεζόν.
Στο βίντεο, ο Γιώργος Λιάγκας εμφανίζεται κοστουμαρισμένος σε ένα δωμάτιο, όπου με τη βοήθεια της τεχνολογίας εντοπίζει τους συνεργάτες του.
Ακολουθεί η αποστολή ενός φακέλου σε όλους, με τον παρουσιαστή να σχολιάζει ξεχωριστά τον καθένα.
Στο φινάλε, ο Λιάγκας, έχοντας στο πλευρό του τους νέους συνεργάτες, δηλώνει: «Ερχόμαστε».
